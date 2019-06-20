Саакашвілі прокоментував мітинги у Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, коментуючи мітинги у Тбілісі біля стін парламенту, закликав грузинську поліцію перейти на бік народу. Про це написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Я закликаю створену мною грузинську поліцію не підкорятися Іванішвілі і перейти на бік народу", - зазначив Саакашвілі.
Як відзначає "Грузія Online", до цього часу ситуація біля будівлі парламенту загострилася. На місці мобілізовані поліція і спецназ.
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Нагадаємо, учасники акції протесту в Тбілісі увірвалися в будівлю парламенту.
Як повідомляв УНН, у будівлі парламенту Грузії сталося зіткнення в зв'язку з проведенням 26-ї Генеральної сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я. Активісти прийшли на мітинг з фотографіями президента Російської Федерації Володимира Путіна і спалили їх.