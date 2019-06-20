Представники російської делегації спішно покинули Грузію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Російські депутати Сергій Гаврилов та інші, які брали участь в сесії Міжпарламентської православної асамблеї в Тбілісі, вже покинули Грузію, передає УНН з посиланням на "Грузія-Online".
Так, російській делегації довелося терміново покинути країну в супроводі охорони в зв'язку з початком в Грузії акцій протесту проти їх перебування в країні.
Відзначається, що невдоволення громадськості викликав той факт, що Гаврилов, в якості ведучого сесії, влаштувався в крісло голови парламенту Грузії.
Повідомляється, що в даний час в центрі Тбілісі та інших містах країни проходять масові акції протесту проти окупації і дій російської сторони.
Нагадаємо, український посол в Грузії Ігор Долгов залишив міжпарламентську асамблею за участю депутата російської Думи Сергія Гаврилова в Тбілісі в якості тимчасового протесту.
Як повідомляв УНН, в Грузії біля будівлі парламенту спалили фото Путіна.