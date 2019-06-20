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Представители российской делегации спешно покинули Грузию

Киев • УНН

 • 14583 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Российские депутаты Сергей Гаврилов и другие, принимавшие участие в сессии Межпарламентской православной ассамблее в Тбилиси, уже покинули Грузию, передает УНН со ссылкой на "Грузия-Online".

Представители российской делегации спешно покинули Грузию

Так, российской делегации пришлось срочно покинуть страну в сопровождении охраны в связи с начавшимися в Грузии акциями протеста против их пребывания в стране.

Отмечается, что недовольство общественности вызвал тот факт, что Гаврилов, в качестве ведущего сессии, устроился в кресло председателя парламента Грузии.

Сообщается, что в настоящее время в центре Тбилиси и других городах страны проходят массовые акции протеста против оккупации и действий российской стороны.

Напомним, украинский посол в Грузии Игорь Долгов оставил межпарламентскую ассамблею при участии депутата российской Думы Сергея Гаврилова в Тбилиси в качестве временного протеста. 

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