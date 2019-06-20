Представители российской делегации спешно покинули Грузию
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Российские депутаты Сергей Гаврилов и другие, принимавшие участие в сессии Межпарламентской православной ассамблее в Тбилиси, уже покинули Грузию, передает УНН со ссылкой на "Грузия-Online".
Так, российской делегации пришлось срочно покинуть страну в сопровождении охраны в связи с начавшимися в Грузии акциями протеста против их пребывания в стране.
Отмечается, что недовольство общественности вызвал тот факт, что Гаврилов, в качестве ведущего сессии, устроился в кресло председателя парламента Грузии.
Сообщается, что в настоящее время в центре Тбилиси и других городах страны проходят массовые акции протеста против оккупации и действий российской стороны.
Напомним, украинский посол в Грузии Игорь Долгов оставил межпарламентскую ассамблею при участии депутата российской Думы Сергея Гаврилова в Тбилиси в качестве временного протеста.
Как сообщал УНН, в Грузии возле здания парламента сожгли фото Путина.