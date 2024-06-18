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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала суток на фронте произошло 86 боевых столкновений: враг активизировался на Торецком направлении - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 86 боевых столкновений: враг активизировался на Торецком направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 17:25  •  20079 просмотра

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С начала суток на фронте произошло 86 боевых столкновений, при этом российские войска активизировались на Торецком направлении, которое украинские воины мужественно отбивают.

На фронте российско-украинской войны с начала суток произошло уже 86 боевых столкновений. После длительного затишья агрессор активизировался на Торецком направлении. Украинские воины мужественно отражают атаки врага. Работают наша разведка, артиллерия, авиация, беспилотные системы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке на 19.00 18 июня, пишет УНН.

Подразделения авиации и ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли удары по пяти районам сосредоточения личного состава россиян, двум пунктам управления, одному командно-наблюдательному пункту, двум средствам ПВО противника,

- говорится в сообщении.

Детали

На Харьковском направлении продолжаются два боевых столкновения в районе Волчанска.

В течение дня общие потери россиян составляют здесь 105 человек (безвозвратные и санитарные). Также уничтожен один вражеский танк, одна БМП, две артсистемы, восемь единиц автомобильной техники и одна - специальной техники.

На Купянском направлении зафиксировано девять вражеских попыток вклиниться в наши оборонительные рубежи. Продолжается отражение двух штурмов в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое.

На Лиманском направлении происходит еще одно боестолкновение вблизи Тернов, а общее число вражеских штурмовых действий возросло до 11.

На Северском направлении враг прибегал к штурмовым действиям 14 раз. Продолжается бой с российскими захватчиками вблизи населенного пункта Спирное.

На Краматорском направлении оккупанты не оставляют попыток улучшить свое положение в микрорайоне Новый города Часов Яр. Боевое столкновение продолжается.

На Торецком направлении российские оккупанты активизировались и начали сразу пять штурмовых действий - в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Северное и Южное. Силы обороны Украины контролируют ситуацию и дают отпор агрессору.

Наибольшую активность противник проявляет на Покровском направлении. Количество боевых столкновений с начала суток возросло до 26. Продолжается отражение 12 атак россиян, в частности в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Новоселовка Первая и Сокол.

На Кураховском направлении захватчики уже четыре раза осуществляли штурмовые попытки на локации Красногоровки. Два боевых столкновения продолжаются.

На Времовском направлении украинские воины отражают атаку оккупантов в районе Урожайного.

Новым артиллерийским ударам с территории россии подверглись приграничные населенные пункты Сумской области. Так, село Турья было обстреляно с направления Графовка (рф), Волковка и Ходино - из Старой Николаевки (рф), Сидоровка - со стороны Поповки (рф).

На остальных направлениях обстановка остается без существенных изменений.

Напомним

По данным Вооруженных Сил Украины, за сутки рф потеряла 1230 человек личного состава, 16 танков, 20 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, 20 беспилотных летательных аппаратов, 1 крылатую ракету, а также 40 автомобилей и автоцистерн.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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