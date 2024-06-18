З початку доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень: ворог активізувався на Торецькому напрямку - Генштаб

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 6234 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 66710 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 153380 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 149433 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 124269 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133437 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85358 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93259 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98868 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89717 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.7м/с
56%
Популярнi новини

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45732 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18797 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24787 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13320 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 7742 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 149431 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222682 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372406 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308406 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416551 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1914 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13341 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31447 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28279 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 124269 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

З початку доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень: ворог активізувався на Торецькому напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 43060 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень, при цьому російські війська активізувалися на Торецькому напрямку, який українські воїни мужньо відбивають.

З початку доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень: ворог активізувався на Торецькому напрямку - Генштаб

На фронті російсько-української війни з початку доби відбулося вже 86 бойових зіткнень. Після тривалого затишшя агресор активізувався на Торецькому напрямку. Українські воїни мужньо відбивають атаки ворога. Працюють наша розвідка, артилерія, авіація, безпілотні системи. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 19.00 18 червня, пише УНН.

Підрозділи авіації та ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали ударів по п’яти районах зосередження особового складу росіян, двох пунктах управління, одному командно-спостережному пункту, двом засобах ППО противника,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

На Харківському напрямку тривають два бойові зіткнення в районі Вовчанська.

Протягом дня загальні втрати росіян складають тут 105 осіб (безповоротні та санітарні). Також знищено один ворожий танк, одну БМП, дві артсистеми, вісім одиниць автомобільної техніки та одну – спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять ворожих спроб вклинитися в наші оборонні рубежі. Продовжується відбиття двох штурмів у районах населених пунктів Синьківка і Берестове.

На Лиманському напрямку відбувається ще одне боєзіткнення поблизу Тернів, а загальне число ворожих штурмових дій зросло до 11.

На Сіверському напрямку ворог вдавався до штурмових дій 14 разів. Триває бій з російськими загарбниками поблизу населеного пункту Спірне.

На Краматорському напрямку окупанти не полишають спроб покращити своє положення в мікрорайоні Новий міста Часів Яр. Бойове зіткнення триває.

На Торецькому напрямку російські окупанти активізувалися та почали одразу п’ять штурмових дій – у районах населених пунктів Нью-Йорк, Північне і Південне. Сили оборони України контролюють ситуацію та дають відсіч агресору.

Найбільшу активність противник виявляє на Покровському напрямку. Кількість бойових зіткнень з початку доби зросла до 26. Триває відбиття 12 атак росіян, зокрема в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Новоселівка Перша та Сокіл.

На Курахівському напрямку загарбники вже чотири рази здійснювали штурмові спроби на локації Красногорівки. Два бойові зіткнення продовжуються.

На Времівському напрямку українські воїни відбивають атаку окупантів у районі Урожайного.

Нових артилерійських ударів з території росії зазнали прикордонні населені пункти Сумської області. Так, село Тур’я було обстріляне з напрямку Графовка (рф), Вовківка і Ходине – зі Старої Миколаївки (рф), Сидорівка – з боку Поповки (рф).

На решті напрямків обстановка залишається без суттєвих змін.

Нагадаємо

За даними Збройних Сил України, за добу рф втратила 1230 осіб особового складу, 16 танків, 20 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 20 безпілотних літальних апаратів, 1 крилату ракету, а також 40 автомобілів і автоцистерн.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
Торецьк
Часів Яр
Курахове
Нью-Йорк
Краматорськ
Суми
Харків
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46