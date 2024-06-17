С начала полномасштабного вторжения подразделения Службы безопасности Украины ликвидировали уже 1006 российских танков. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Отмечается, что наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время жестоких боев в Донецкой и Харьковской областях.

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В СБУ объяснили, что оккупанты часто пытались прорвать позиции украинских защитников и обеспечить прикрытие штурмовых групп оккупантов.

Кроме того, враг регулярно привлекал танковые соединения для проведения атак на укрепрайоны Сил обороны на Запорожье.

Для огневого поражения российской бронетехники Служба безопасности проводила эффективные оперативно-боевые операции совместно с подразделениями ВСУ. Против вражеских танков применяли максимальный арсенал бронебойного вооружения и беспилотных комплексов - рассказали в СБУ.

В Службе добавили, что большое количество российской бронетехники было поражено еще на начальных рубежах для наступления - до того как они выходили на штурм украинских позиций. Часть танков удалось уничтожить вместе с их экипажами.

Напомним

Киберспециалисты СБУ совместно с собратьями из Сил обороны поразили вражескую РЛС "Зоопарк" стоимостью 25 млн долларов.