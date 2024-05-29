"От нас ничего не осталось": перехват разговора рашистов на Харьковщине от СБУ

СБУ опубликовала перехват разговора российских оккупантов, которые прячутся от украинских FPV-дронов по норам на Харьковщине и молятся, чтобы выжить. Об этом УНН пишет со ссылкой на телеграмм-канал Службы безопасности.

Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ вместе с собратьями из Сил обороны Украины ежедневно уничтожают оккупантов, которые пытаются прорвать фронт на Харьковщине - говорится в сообщении.

Сообщается, что под массированный удар FPV-дронов СБУ попала целая штурмовая рота российских войск под Купянском.

Один из рашистов в телефонном разговоре, который перехватила СБУ, пожаловался матери: "От нас ничего не осталось. Нас должно было быть 126... Бронежилеты все в дырку, как решето, как дуршлаг... Знаешь сколько у нас от роты осталось? 63 или 73-и только "трехсотых", еще 10 - "двухсотых".

В СБУ добавляют, что оккупанты находятся под постоянным огнем украинских защитников, поэтому вынуждены прятаться по "норам" и молиться, чтобы выжить.

Напомним

За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 139 боевых столкновений, самые интенсивные бои велись на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях.

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