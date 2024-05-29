"Від нас нічого не залишилось": перехоплення розмови рашистів на Харківщині від СБУ
Київ • УНН
російська штурмова рота під Куп'янськом потрапила під масовану атаку українських безпілотників, згідно з перехопленою розмовою російських окупантів, вони ховаються в окопах і моляться, щоб залишитися в живих.
СБУ опублікувала перехоплення розмови російських окупантів, які ховаються від українських FPV-дронів по норах на Харківщині та моляться, аби вижити. Про це УНН пише з посиланням на телеграм-канал Служби безпеки.
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Повідомляється, що під масований удар FPV-дронів СБУ потрапила ціла штурмова рота російських військ під Куп’янськом.
Один із рашистів у телефонній розмові, яку перехопила СБУ, поскаржився матері: "Від нас нічого не залишилось. Нас мало бути 126… Бронежилети усі в дірку, як решето, як друшляк… Знаєш скільки у нас від роти залишилось?.. 63 чи 73-и тільки "трьохсотих", ще 10 – "двохсоті".
У СБУ додають, що окупанти перебувають під постійним вогнем українських захисників, тож вимушені ховатися по "норах" і молитися, щоб вижити.
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