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Сили оборони вразили ворожу РЛС "Зоопарк" вартістю 25 млн доларів. У СБУ показали відео

Сили оборони вразили ворожу РЛС "Зоопарк" вартістю 25 млн доларів. У СБУ показали відео

Київ • УНН

 • 27619 перегляди

Кіберфахівці СБУ та ЗСУ знищили російську контрбатарейну радіолокаційну станцію "Зоопарк" вартістю 25 мільйонів доларів за допомогою безпілотників.

Кіберфахівці СБУ спільно із побратимами з Сил оборони вразили ворожу РЛС "Зоопарк" вартістю 25 млн доларів. Про це повідомили у СБУ і показали відео, передає УНН.

Деталі

За даними СБУ, спецпризначенці Департаменту кібербезпеки вразили російську радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Зоопарк" кількома fpv-дронами.

Сили оборони уразили засіб ППО та РЛС окупантів - Генштаб07.06.24, 12:02 • 17961 перегляд

"Окупанти хотіли ввести в оману наших воїнів, розмістивши поруч із добре закамуфльованою РЛС декілька макетів. Але "Зоопарк" це не врятувало. Цей комплекс досить рідкісний у ворожій армії. Він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та РСЗВ", - йдеться у повідомленні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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