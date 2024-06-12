Сили оборони вразили ворожу РЛС "Зоопарк" вартістю 25 млн доларів. У СБУ показали відео

Кіберфахівці СБУ спільно із побратимами з Сил оборони вразили ворожу РЛС "Зоопарк" вартістю 25 млн доларів. Про це повідомили у СБУ і показали відео, передає УНН.

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За даними СБУ, спецпризначенці Департаменту кібербезпеки вразили російську радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Зоопарк" кількома fpv-дронами.

Сили оборони уразили засіб ППО та РЛС окупантів - Генштаб

"Окупанти хотіли ввести в оману наших воїнів, розмістивши поруч із добре закамуфльованою РЛС декілька макетів. Але "Зоопарк" це не врятувало. Цей комплекс досить рідкісний у ворожій армії. Він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та РСЗВ", - йдеться у повідомленні.