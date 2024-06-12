Киев • УНН
Киберспециалисты СБУ и ВСУ уничтожили российскую контрбатарейную радиолокационную станцию "Зоопарк" стоимостью 25 миллионов долларов с помощью беспилотников.
Киберспециалисты СБУ совместно с собратьями из Сил обороны поразили вражескую РЛС "Зоопарк" стоимостью 25 млн долларов. Об этом сообщили в СБУ и показали видео, передает УНН.
Детали
По данным СБУ, спецназовцы Департамента кибербезопасности поразили российскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк" несколькими fpv-дронами.
Силы обороны уразили средство ПВО и РЛС оккупантов - Генштаб7 июня 2024, 09:02 • 17675 просмотров
"Оккупанты хотели ввести в заблуждение наших воинов, разместив рядом с хорошо закамуфлированной РЛС несколько макетов. Но "Зоопарк" это не спасло. Этот комплекс достаточно редкий во вражеской армии. Он предназначен для разведки и обнаружения огня наземных артиллерийских систем: ствольной артиллерии и РСЗО", - говорится в сообщении.