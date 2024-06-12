Киберспециалисты СБУ совместно с собратьями из Сил обороны поразили вражескую РЛС "Зоопарк" стоимостью 25 млн долларов. Об этом сообщили в СБУ и показали видео, передает УНН.

Детали

По данным СБУ, спецназовцы Департамента кибербезопасности поразили российскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк" несколькими fpv-дронами.

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"Оккупанты хотели ввести в заблуждение наших воинов, разместив рядом с хорошо закамуфлированной РЛС несколько макетов. Но "Зоопарк" это не спасло. Этот комплекс достаточно редкий во вражеской армии. Он предназначен для разведки и обнаружения огня наземных артиллерийских систем: ствольной артиллерии и РСЗО", - говорится в сообщении.