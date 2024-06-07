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Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
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Силы обороны уразили средство ПВО и РЛС оккупантов - Генштаб
Зеленский отреагировал на угрозы россии в отношении Франции: это стало еще одним аргументом в пользу нашей с вами смелости
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"Взрывы услышал весь город": в оккупированном Луганске сообщили о "прилете"
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