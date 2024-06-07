Силы обороны уразили средство ПВО и РЛС оккупантов - Генштаб

В течение 6 июня на фронте состоялось 90 боевых столкновений. Силы обороны в раз или два места скопления личного состава противника, средство ПВО и РЛС. об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 10:30, передает УНН.

Детали

Как сообщается, всего за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенных пунктах один ракетный удар с применением двух ракет, 44 авиаудара с применением 80 Кабов, задействовал 1436 дронов-камикадзе, из них 22 шахеды, 12 ланцетов и 1401 fpv-дрон, совершил более 3900 обстрелов из различных типов вооружения, в том числе 93 с применением реактивных систем залпового огня.

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два места скопления личного состава, средство ПВО, РЛС, склад боеприпасов, по одному району сосредоточения военной техники и огневых позиций артиллерии.

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили около 1080 человек убитыми и ранеными. Также враг потерял 6 танков, 20 боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, 40 БПЛА оперативно-тактического уровня, два средства ПВО, один корабль, 56 автомобилей и восемь единиц специальной техники.

"Взрывы услышал весь город": в оккупированном Луганске сообщили о "прилете"