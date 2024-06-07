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Сили оборони уразили засіб ППО та РЛС окупантів - Генштаб

Сили оборони уразили засіб ППО та РЛС окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 17961 перегляди

Протягом 6 червня Сили оборони України завдали ударів по двох місцях скупчення особового складу противника, системі протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та складу боєприпасів.

Протягом 6 червня на фронті відбулось 90 бойових зіткнень. Сили оборони уразили два місця скупчення особового складу противника, засіб ППО та РЛС.  Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 10:30, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, загалом за минулу добу ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням двох ракет, 44 авіаудари із застосуванням 80 КАБів, задіяв 1436 дронів-камікадзе, з них 22 шахеди, 12 ланцетів і 1401 fpv-дрон,  здійснив понад 3900 обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 93 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

 Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два місця скупчення особового складу, засіб ППО, РЛС, склад боєприпасів, по одному району зосередження військової техніки та  вогневих позицій артилерії.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1080 осіб вбитими та пораненими. Також ворог втратив 6 танків, 20 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 40 БпЛА оперативно-тактичного рівня, два засоби ППО, один корабель, 56 автомобілів та вісім одиниць спеціальної техніки.

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