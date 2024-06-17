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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Від початку повномасштабного вторгнення СБУ знищила понад тисячу російських танків

Київ • УНН

 • 17618 перегляди

З початку повномасштабного російського вторгнення Служба безпеки України знищила 1006 російських танків, найбільше - під час запеклих боїв у Донецькій та Харківській областях.

Від початку повномасштабного вторгнення СБУ знищила понад тисячу російських танків

Від початку повномасштабного вторгнення підрозділи Служби безпеки України ліквідували вже 1006 російських танків. Про це пише УНН з посиланням на СБУ.

Деталі 

Зазначається, що найбільшу кількість ворожої бронетехніки було знищено під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях.

"Від нас нічого не залишилось": перехоплення розмови рашистів на Харківщині від СБУ29.05.24, 10:55 • 32915 переглядiв

В СБУ пояснили, що окупанти часто намагались прорвати позиції українських захисників і забезпечити прикриття штурмових груп окупантів.

Крім того, ворог регулярно залучав танкові зʼєднання для проведення атак на укріпрайони Сил оборони на Запоріжжі.

Для вогневого ураження російської бронетехніки Служба безпеки проводила ефективні оперативно-бойові операції спільно з підрозділами ЗСУ. Проти ворожих танків застосовували максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів

- розповіли в СБУ. 

У Службі додали, що велику кількість російської бронетехніки було уражено ще на початкових рубежах для наступу – до того як вони виходили на штурм українських позицій. Частину танків вдалося знищити разом із їхніми екіпажами.

Нагадаємо

Кіберфахівці СБУ спільно із побратимами з Сил оборони уразили ворожу РЛС "Зоопарк" вартістю 25 млн доларів. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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