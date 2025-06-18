С начала полномасштабного вторжения ГСЧС получила от партнеров более трех тысяч единиц техники
Киев • УНН
С начала полномасштабного вторжения ГСЧС получила от партнеров более трех тысяч единиц техники. Она используется в прифронтовой зоне и на деоккупированных территориях.
С начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила от международных партнеров более трех тысяч единиц техники. Об этом рассказал пресс-секретарь ГСЧС Александр Хорунжий на брифинге, сообщает УНН.
Детали
"С начала большой войны ГСЧС от наших международных партнеров получила более трех тысяч единиц техники. Это очень для нас важно", - рассказал Хорунжий.
Прессофицер сообщил, что эта техника больше всего используется в прифронтовой зоне и там, где больше всего ощущаются последствия вражеских ударов.
"Эта техника распределяется преимущественно на прифронтовые территории, на деоккупированные области, там, где больше всего ощущается последствий российских атак. В частности, часть может находиться в резерве", - сообщил Хорунжий.
Хорунжий также добавил, что в составе ГСЧС есть структуры, с которыми могут связаться международные партнеры, которые хотят оказать помощь.
"В составе ГСЧС функционирует международное управление, а также Департамент ресурсного обеспечения, который занимается в том числе вопросами гуманитарной помощи. С ними можно сконтактировать любого международного партнера, который хочет оказать помощь", - Отметил Хорунжий.
Дополнение
В ГСЧС сообщили, что в Киеве до 23 увеличилось количество погибших в результате ракетного удара России по девятиэтажке в Соломенском районе, доведя общее количество жертв атаки России 17 июня на столицу до 28.
Во время ликвидации последствий обстрелов 17 июня ГСЧС привлекла два вертолета для тушения пожаров. Применение авиации значительно повысило эффективность работы спасателей.