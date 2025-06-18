Рятувальники отримали від міжнародних партнерів понад три тисячі одиниць техніки
Київ • УНН
Від початку повномасштабного вторгнення ДСНС отримала від партнерів понад три тисячі одиниць техніки. Вона використовується у прифронтовій зоні та на деокупованих територіях.
Від початку повномасштабного вторгнення російської федерації до України Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала від міжнародних партнерів понад три тисячі одиниць техніки. Про це розповів прессекретар ДСНС Олександр Хорунжий на брифінгу, повідомляє УНН.
Деталі
"Від початку великої війни ДСНС від наших міжнародних партнерів отримала понад три тисячі одиниць техніки. Це дуже для нас важливо", - розповів Хорунжий.
Пресофіцер повідомив, що ця техніка найбільше використовується у прифронтовій зоні та там, де найбільше відчуваються наслідки ворожих ударів.
"Ця техніка розподіляється переважно на прифронтові території, на деокуповані області, там де найбільше відчувається наслідків російських атак. Зокрема частина може знаходитися в резерві", - повідомив Хорунжий.
Хорунжий також додав, що в складі ДСНС є структури, з якими можуть зв'язатися міжнародні партнери, які хочуть надати допомогу.
"В складі ДСНС функціонує міжнародне управління, а також Департамент ресурсного забезпечення, який займається у тому числі питаннями щодо гуманітарної допомоги. З ними можна сконтактувати будь-якого міжнародного партнера, який хоче надати допомогу", - Зазначив Хорунжий.
Доповнення
В ДСНС повідомили, що у Києві до 23 збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетного удару рф по дев'ятиповерхівці у Солом'янському районі, довівши загальну кількість жертв атаки рф 17 червня на столицю до 28.
Під час ліквідації наслідків обстрілів 17 червня ДСНС залучила два гелікоптери для гасіння пожеж. Застосування авіації значно підвищило ефективність роботи рятувальників.