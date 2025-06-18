У Києві під час гасіння пожеж на місці обстрілів 17 червня було залучено два гелікоптери - ДСНС

Під час ліквідації наслідків російських обстрілів 17 червня Державна служба з надзвичайних ситуацій використала для гасіння пожеж два гелікоптери. Їх застосування значно підвище ефективність роботи рятувальників, розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, пише УНН.

Коли є великі масштабні пожежі, вони можуть поширитися на великій площі, перекинутися на інші ділянки, то працюють не тільки рятувальники на землі. Тут ефективно залучати авіацію, щоб бити вдою по площі. Цього разу підключилися два гелікоптери Державної служби України з надзвичайних ситуацій