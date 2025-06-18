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У Києві під час гасіння пожеж на місці обстрілів 17 червня було залучено два гелікоптери - ДСНС

Київ • УНН

 • 850 перегляди

Під час ліквідації наслідків обстрілів 17 червня ДСНС залучила два гелікоптери для гасіння пожеж. Застосування авіації значно підвищило ефективність роботи рятувальників.

У Києві під час гасіння пожеж на місці обстрілів 17 червня було залучено два гелікоптери - ДСНС

Під час ліквідації наслідків російських обстрілів 17 червня Державна служба з надзвичайних ситуацій використала для гасіння пожеж два гелікоптери. Їх застосування значно підвище ефективність роботи рятувальників, розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, пише УНН.

Коли є великі масштабні пожежі, вони можуть поширитися на великій площі, перекинутися на інші ділянки, то працюють не тільки рятувальники на землі. Тут ефективно залучати авіацію, щоб бити вдою по площі. Цього разу підключилися два гелікоптери Державної служби України з надзвичайних ситуацій

- повідомив Хорунжий.

Пресофіцер ДСНС зазначив, що застосування гелікоптерів підвищує ефективність роботи рятувальників.

"Все це пов'язано з тактикою гасіння пожеж. Це підвищує ефективінсть наших підрозділів", - підкреслив Хорунжий.

Доповнення

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський ракетний удар по дев'ятиповерхівці у Солом'янському районі у Києві забрав життя уже 21 людини. Він зазначив, що ця цифра доводить загальну кількість жертв атаки рф на столицю 17 червня до 26 осіб.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійнаКиїв
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Kyiv
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