У Києві під час гасіння пожеж на місці обстрілів 17 червня було залучено два гелікоптери - ДСНС
Київ • УНН
Під час ліквідації наслідків обстрілів 17 червня ДСНС залучила два гелікоптери для гасіння пожеж. Застосування авіації значно підвищило ефективність роботи рятувальників.
Під час ліквідації наслідків російських обстрілів 17 червня Державна служба з надзвичайних ситуацій використала для гасіння пожеж два гелікоптери. Їх застосування значно підвище ефективність роботи рятувальників, розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, пише УНН.
Коли є великі масштабні пожежі, вони можуть поширитися на великій площі, перекинутися на інші ділянки, то працюють не тільки рятувальники на землі. Тут ефективно залучати авіацію, щоб бити вдою по площі. Цього разу підключилися два гелікоптери Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Пресофіцер ДСНС зазначив, що застосування гелікоптерів підвищує ефективність роботи рятувальників.
"Все це пов'язано з тактикою гасіння пожеж. Це підвищує ефективінсть наших підрозділів", - підкреслив Хорунжий.
Доповнення
Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський ракетний удар по дев'ятиповерхівці у Солом'янському районі у Києві забрав життя уже 21 людини. Він зазначив, що ця цифра доводить загальну кількість жертв атаки рф на столицю 17 червня до 26 осіб.