В Киеве во время тушения пожаров на месте обстрелов 17 июня были задействованы два вертолета - ГСЧС

Во время ликвидации последствий российских обстрелов 17 июня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям использовала для тушения пожаров два вертолета. Их применение значительно повысило эффективность работы спасателей, рассказал пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, пишет УНН.

Когда есть большие масштабные пожары, они могут распространиться на большой площади, перекинуться на другие участки, то работают не только спасатели на земле. Здесь эффективно привлекать авиацию, чтобы бить водой по площади. В этот раз подключились два вертолета Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - сообщил Хорунжий.

Пресс-офицер ГСЧС отметил, что применение вертолетов повышает эффективность работы спасателей.

"Все это связано с тактикой тушения пожаров. Это повышает эффективность наших подразделений", - подчеркнул Хорунжий.

Дополнение

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что российский ракетный удар по девятиэтажке в Соломенском районе в Киеве унес жизни уже 21 человека. Он отметил, что эта цифра доводит общее количество жертв атаки рф на столицу 17 июня до 26 человек.