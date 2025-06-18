В Киеве во время тушения пожаров на месте обстрелов 17 июня были задействованы два вертолета - ГСЧС

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Топ-20 самых завидных холостяков Украины: кто попал в список?
Эксклюзив
11:40 • 142 просмотра
Топ-20 самых завидных холостяков Украины: кто попал в список?
Эксклюзив
09:18 • 14263 просмотра
Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
08:06 • 48881 просмотра
Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве
Эксклюзив
06:55 • 35779 просмотра
Как сохранить сбережения в условиях валютных колебаний: советы экономиста
18 июня, 03:00 • 54067 просмотра
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф
17 июня, 16:49 • 92586 просмотра
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
17 июня, 10:46 • 215007 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 222589 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 199830 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 192732 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
6.6м/с
37%
750мм
Популярные новости
В Бельгии исследователь нашел поместье с винным погребом и "сокровищами" XVIII века18 июня, 01:41 • 25486 просмотра
G7 не опубликует совместное заявление по Украине из-за сопротивления со стороны США18 июня, 02:08 • 64050 просмотра
Зеленский отменил пресс-конференцию в Калгари и возвращается в Киев18 июня, 02:35 • 38661 просмотра
Российский удар по Киеву: количество жертв возросло до 2118 июня, 04:45 • 72258 просмотра
Реформе АРМА быть: Рада поддержала законопроект во втором чтении09:07 • 22420 просмотра
публикации
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 126143 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 353813 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 397662 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 397908 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 467147 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Ярослав Железняк
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Киев
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 78775 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 137792 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 149628 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 209052 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 187041 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Facebook
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Фокс Ньюс

В Киеве во время тушения пожаров на месте обстрелов 17 июня были задействованы два вертолета - ГСЧС

Киев • УНН

 • 868 просмотра

Во время ликвидации последствий обстрелов 17 июня ГСЧС привлекла два вертолета для тушения пожаров. Применение авиации значительно повысило эффективность работы спасателей.

В Киеве во время тушения пожаров на месте обстрелов 17 июня были задействованы два вертолета - ГСЧС

Во время ликвидации последствий российских обстрелов 17 июня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям использовала для тушения пожаров два вертолета. Их применение значительно повысило эффективность работы спасателей, рассказал пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, пишет УНН.

Когда есть большие масштабные пожары, они могут распространиться на большой площади, перекинуться на другие участки, то работают не только спасатели на земле. Здесь эффективно привлекать авиацию, чтобы бить водой по площади. В этот раз подключились два вертолета Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

- сообщил Хорунжий.

Пресс-офицер ГСЧС отметил, что применение вертолетов повышает эффективность работы спасателей.

"Все это связано с тактикой тушения пожаров. Это повышает эффективность наших подразделений", - подчеркнул Хорунжий.

Дополнение

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что российский ракетный удар по девятиэтажке в Соломенском районе в Киеве унес жизни уже 21 человека. Он отметил, что эта цифра доводит общее количество жертв атаки рф на столицу 17 июня до 26 человек.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойнаКиев
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9