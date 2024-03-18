С начала марта зафиксировано 2 тыс. обстрелов приграничных областей - Демченко

С начала марта зафиксировано 2 тыс. обстрелов, которые осуществила россия, применяя разнообразное вооружение. Больше всего обстрелов приходится на Харьковскую и Сумскую области. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

"Граница со страной-агрессором достаточно непростая, и в первую очередь из-за обстрелов, которые осуществляет россия ежедневно, нанося удары и по Сумской области, и по Черниговской, и по Харьковской. Только с начала этого месяца зафиксировано нашими пограничными нарядами вместе с другими составляющими Сил обороны около 2 тыс. обстрелов, которые осуществила россия, применяя разнообразное вооружение. И больше всего обстрелов приходится на Харьковскую и Сумскую области", - сказал Демченко.

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Он добавил, что пограничники продолжают фиксировать попытки захода ДРГ на территорию Украины.

"Это конечно не ежедневно, но с такой регулярной периодичностью. Попытки захода вражеских ДРГ продолжают фиксироваться и больше всего таких фиксировалось именно по Сумскому направлению. Несколько дней назад сразу три вражеские ДРГ были разоблачены на разных направлениях по Сумщине. И разоблачались они совместно всеми составляющими Сил обороны. В дальнейшем по ним наносился удар, чтобы их выбить за пределы нашей страны. Также для разоблачения вражеских ДРГ также применяются и технические средства, включая БпЛА, с помощью которых мониторятся ситуация в приграничье, по линии границы, чтобы разоблачить ДРГ. Около недели назад также фиксировались попытки захода ДРГ по Сумщине, и по ней сразу открывался огонь", - добавил Демченко.

Напомним

16 марта в Сумской области Силы обороны спресекли очередную попытку вражеской диверсионно-разведывательной группы пересечь границу Украины.

Также на Сумщине пограничники совместно с бойцами других составляющих Сил обороны остановили попытки трех вражеских ДРГ пробраться вглубь Украины.