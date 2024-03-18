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Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
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С начала марта зафиксировано 2 тыс. обстрелов приграничных областей - Демченко
С начала марта россия осуществила около 2 000 обстрелов с применением различных видов оружия, в основном в Харьковской и Сумской областях, по словам спикера Государственной пограничной службы Украины.
Сенатор США Линдси Грэм обсудил с нардепами европейскую интеграцию Украины
Во время своего визита в Украину сенатор США Линдси Грэм встретилась с украинскими парламентариями, чтобы обсудить усилия Украины на пути к европейской интеграции.
Польские фермеры начали блокировать границу с Германией - СМИ
Польские фермеры блокируют границу с Германией на двух пунктах пропуска, пропуская только автомобили экстренных служб.
Киевщина и штат Вашингтон подписали меморандум о сотрудничестве: Кравченко рассказал детали
Председатель Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко и губернатор штата Вашингтон Джей Инсли подписали исторический Меморандум о сотрудничестве между Киевской областью и штатом Вашингтон - первое подобное соглашение между украинским регионом и штатом США, направленное на уменьшение потерь от российской агрессии, восстановление экономики Украины и расширение инвестиций.
Задержки скоропортящихся товаров на польской границе из-за блокады достигают 7 дней - ассоциация
Из-за забастовок задержки скоропортящихся товаров на польско-украинской границе увеличились порой до 7 дней.
Силой запихнули в бус: во Львовском ТЦК прокомментировали задержание волонтера
Волонтер во Львове Кирилл Таран был задержан военнослужащими за отказ предъявить военно-учетные документы и пройти медицинский осмотр. Также он спровоцировал конфликт с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Кулеба - министрам ЕС: надеемся на решение о практическом начале переговоров о присоединении
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, заявив, что Украина выполнила все шаги, которых требовала Европейская комиссия для начала переговоров о вступлении в ЕС, и ожидает решения относительно практического начала переговоров.
К Международной коалиции за возвращение украинских детей присоединилось уже более 30 стран - Ермак
33 страны присоединились к Международной коалиции за возвращение украинских детей во главе с Украиной и Канадой, которая имеет целью приумножить усилия по возвращению украинских детей, депортированных в Россию.
На Харьковщине официально подтвержден один случай применения врагом ракет производства КНДР - облпрокуратура
россия официально использовала северокорейские ракеты Hwasong-11 для удара по Украине, что подтверждено экспертами.
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
Украина сталкивается с трудностями в приобретении боеприпасов советских времен непосредственно у балканских стран из-за влияния россии и внутреннего законодательства, поэтому она полагается на страны-посредники, такие как члены ЕС или США, чтобы приобрести такие боеприпасы.