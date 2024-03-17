россияне уничтожили центр поселка Великая Писаревка на Сумщине: гражданских призывают эвакуироваться

Сегодня, 17 марта, враг уничтожил центр поселка Великая Писаревка, что в Сумской области. Гражданских призывают эвакуироваться. Об этом на своей странице в Facebook рассказала председатель Великописаревской общины Людмила Бирюкова, передает УНН.

Сегодня враг уничтожил центр поселка Великая Писаревка. Надеюсь, что каждый из нас сделает вывод о том, что жизнь ценнее всего и придет на эвакуацию. Услуги и консультации (по эвакуации - ред.) будут предоставляться специалистами поселкового совета в телефонном и онлайн-режиме, - сказала Бирюкова.

Детали

Также она сообщала, что эвакуация была назначена на 10 утра.

Напомним

российские войска ночью и утром осуществили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 98 взрывов.