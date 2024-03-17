россияне уничтожили центр поселка Великая Писаревка на Сумщине: гражданских призывают эвакуироваться

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sumyСумы
Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  142336 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  158069 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  159692 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  152191 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  114940 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  128160 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120979 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129152 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141755 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128680 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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россияне уничтожили центр поселка Великая Писаревка на Сумщине: гражданских призывают эвакуироваться

россияне разрушили центр села Великая Писаревка в Сумской области, местные власти призывают мирных жителей к эвакуации.

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россияне уничтожили центр поселка Великая Писаревка на Сумщине: гражданских призывают эвакуироваться

На 73 году жизни скончался бывший народный депутат Геннадий Москаль

Бывший народный депутат и бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль умер на 73-м году жизни после тяжелой болезни.

Общество •   •  15174 просмотра
На 73 году жизни скончался бывший народный депутат Геннадий Москаль

В россии беспилотники атаковали район аэропорта домодедово

Беспилотники атаковали территорию вблизи аэропорта домодедово в московской области россии, вызвав пожар.

Война •   •  17564 просмотра
В россии беспилотники атаковали район аэропорта домодедово

Британская разведка: российский экспорт оружия за 10 упал на 53%

российский экспорт вооружений упал на 53% за 10 лет из-за сокращения потребительского спроса на фоне санкций, глобального осуждения войны россии в Украине и приоритетности вооружений для операций в Украине.

Война •   •  21018 просмотра
Британская разведка: российский экспорт оружия за 10 упал на 53%

Лиховий оставил должность спикера ОСУВ "Таврия"

В субботу, 16 марта, Дмитрий Лиховий сложил обязанности спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия". Но он останется офицером Управления по связям с общественностью ВСУ, спикером Генштаба ВСУ.

Война •   •  19956 просмотра
Лиховий оставил должность спикера ОСУВ "Таврия"

россияне более 70 раз открывали огонь на Луганщине - Лысогор

россияне более 70 раз открывали огонь по освобожденным населенным пунктам Невское, Макеевка и Новолюбовка Луганской области, а также применили авиацию для атаки на Новоегоровку.

Война •   •  20616 просмотра
россияне более 70 раз открывали огонь на Луганщине - Лысогор

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают блокировать 5 пунктов пропуска, в очередях чуть более 1000 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти пограничных пунктах пропуска с Украиной, не позволяя ни одному грузовику пересечь границу с Польшей, в результате чего более 1000 грузовиков ожидают в очередях на польской стороне.

Экономика •   •  25707 просмотра
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают блокировать 5 пунктов пропуска, в очередях чуть более 1000 грузовиков

Армия рф обстреляла Селидовскую громаду в Донецкой области: один человек ранен

российская армия обстреляла Селидово и Цукурино в Донецкой области, в результате чего одна женщина получила ранения, повреждены здания и инфраструктура.

Война •   •  22996 просмотра
Армия рф обстреляла Селидовскую громаду в Донецкой области: один человек ранен

Оккупанты били по Сумщине из минометов, артиллерии, дронами и КАБами: зафиксировано 98 взрывов - ОВА

россияне 18 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области из минометов, артиллерии, беспилотников и БПЛА, зафиксировав 98 взрывов.

Война •   •  24966 просмотра
Оккупанты били по Сумщине из минометов, артиллерии, дронами и КАБами: зафиксировано 98 взрывов - ОВА

россияне ударили двумя ракетами Х-59 по Черниговщине - ОВА

российские войска выпустили две управляемые ракеты Х-59 по Черниговской области, повредив дом и оставив семью без крыши над головой.

Война •   •  24955 просмотра
россияне ударили двумя ракетами Х-59 по Черниговщине - ОВА