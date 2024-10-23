С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток

Ситуация с дефицитом водителей частных маршруток с каждым днем все больше ухудшается. В целом водители боятся ехать в Киев, многие не обновили данные. Об этом заявил журналисту УНН глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

На вопрос, усилился ли дефицит водителей с мая, Моисеенко ответил: «Да. С каждым днем ситуация все больше ухудшается. Некоторые перевозчики пробуют получить бронирование, у кого-то получается, у кого-то нет. В целом водители боятся ехать в Киев, многие не обновили данные. Ситуация очень сложная».

Кроме того, он отметил, что нет тенденции, чтобы женщины привлекались к вождению маршруток.

Дополнение

В мае этого года сообщалось, что нехватка водителей частных маршруток сложная и ставит под угрозу работу многих транспортных предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров в Киеве и Киевской области. Также довольно ощутимый дефицит водителей общественного транспорта в столице. Ориентировочно, более полутысячи водителей «Киевпастранса» были мобилизованы.

В КП «Киевский метрополитен» журналисту УНН рассказали, что еще четыре женщины готовятся стать машинистками электропоездов, при этом они отмечают дефицит кадров в ряде технических профессий.

Также УНН интересовался, какова ситуация в такой традиционно «мужской» сфере, как услуги такси.

По информации пресс-службы Bolt, поток водителей и заказов очень динамичен, ситуация может меняться с каждым днем под влиянием многих факторов, таких как сезонность, погодные условия и т.д.

В целом компании отмечают, что количество женщин в их нише растет, хотя и не слишком существенно.

К примеру, доля активных водителей в компании Bolt составляет менее 10%. В 2024 году доля женщин-водителей несколько выросла по сравнению с предыдущими годами.

Uklon сообщил, что сейчас с ними сотрудничает 2% женщин-водителей от общего количества водителей. Это немного, но еще год-полтора назад у нас было всего 0,5%.

Добавим, что бронирование работников от мобилизации в приложении «Дія» временно закрыли. До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных.