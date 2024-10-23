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З кожним днем ситуація погіршується: експерт про дефіцит водіїв приватних маршруток

Київ • УНН

 • 135478 перегляди

Голова Асоціації перевізників Києва повідомив про погіршення ситуації з нестачею водіїв маршруток. Багато водіїв бояться їхати до Києва, а залучення жінок до цієї професії не спостерігається.

З кожним днем ситуація погіршується: експерт про дефіцит водіїв приватних маршруток

Ситуація з дефіцитом водіїв приватних маршруток з кожним днем все більше погіршується. Загалом водії бояться їхати в Київ, багато хто не оновив дані. Про це заявив журналісту УНН голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

На запитання, чи посилився дефіцит водіїв з травня, Мойсеєнко відповів: "Так. З кожним днем ситуація все більше погіршується. Деякі перевізники пробують отримати бронювання, в когось виходить, в когось ні. Загалом водії бояться їхати в Київ, багато хто не оновив дані. Ситуація дуже складна".

Окрім того, він зазначив, що немає тенденції, щоб жінки залучалися до водіння маршруток.

Доповнення

У травні цього року повідомлялося, що нестача водії приватних маршруток складна та ставить під загрозу роботу багатьох транспортних підприємств, які здійснюють перевезення пасажирів в Києві та Київській області. Також доволі відчутний дефіцит водіїв громадського транспорту в столиці. Орієнтовно, понад пів тисячі водіїв "Київпастрансу" були мобілізовані.

У КП "Київський метрополітен" журналісту УНН розповіли, що ще чотири жінки готуються стати машиністками електропоїздів, водночас вони відзначають дефіцит кадрів у низці технічних професій.

Також УНН цікавився, яка ситуація в такій традиційно "чоловічій" сфері, як послуги таксі.

За інформацією пресслужби Bolt, потік водіїв і замовлень дуже динамічний, ситуація може змінюватися з кожним днем під впливом багатьох факторів, таких як сезонність, погодні умови тощо.

Загалом компанії зазначають, що кількість жінок у їхній ніші зростає, хоча і не надто суттєво.

До прикладу, частка активних водійок в компанії Bolt становить менше ніж 10%. У 2024 році частка жінок-водіїв дещо зросла порівняно з попередніми роками.

Uklon повідомив, що зараз із ними співпрацює 2% жінок-водіїв від загальної кількості водіїв. Це небагато, але ще рік-півтора тому у нас було лише 0,5%.

Додамо, що бронювання працівників від мобілізації у застосунку "Дія" тимчасово закрили. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобов'язаних.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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