Жінки за кермом: як зростає частка водійок у таксі під час війни

З початком повномасштабної війни український ринок праці зазнав кардинальних змін, і ці трансформації не оминули навіть таку традиційно "чоловічу" сферу, як послуги таксі. Наскільки сильно зросла частка жінок-водійок та що спонукає їх працювати в таксі, дізнався журналіст УНН в компаніях Bolt та Uklon.

В українському бізнесі почала зростати кількість жінок, які опановують або вже працюють у "чоловічих" професіях. Нестабільність економіки, втрата роботи, переїзди та мобілізація змушують жінок шукати нові джерела доходу, і дедалі більше з них обирають працю водійками таксі.

Однак чи є настілки масштабною така тенденція? За спостереженнями тих, хто регулярно користується послугами таксі – жінок дійсно побільшало. А що кажуть в компаніях – чи дійсно зросла кількість жінок, що стали їх партнерами?

За словами пресслужби Bolt потік водіїв і замовлень дуже динамічний, ситуація може змінюватися з кожним днем під впливом багатьох факторів, таких як сезонність, погодні умови тощо.

Загалом компанії зазначають, що кількість жінок у їхній ніші зростає, хоча і не надто суттєво.

До прикладу, частка активних водійок в компанії Bolt становить менше ніж 10%. У 2024 році частка жінок-водіїв дещо зросла порівняно з попередніми роками.

"Зараз із нами співпрацює 2% жінок-водіїв від загальної кількості водіїв. Це небагато, але ще рік-півтора тому у нас було лише 0,5%. Процес поступовий, і ми не очікуємо швидкого результату. До кінця року плануємо збільшити цю цифру до 3%", - зазначили в Uklon.

Також, компанія планує кілька внутрішніх ініціатив, які допоможуть залучити більше водійок.

З основних причин росту кількості жінок в компаніях з послуг таксі — виклики повномасштабної війни: втрата роботи, переїзд та мобілізація. Обидві компанії вважають, що саме гнучкий графік та стабільний заробіток спонукає їх йти працювати водійками таксі.

В Uklon також зауважили, що на гострої нестачі водіїв компанія не спостерігає.

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