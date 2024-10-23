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Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны

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Компании Bolt и Uklon отмечают рост количества женщин-водителей такси в Украине. Основные причины: потеря работы, переезд и мобилизация мужчин из-за войны.

С началом полномасштабной войны украинский рынок труда претерпел кардинальные изменения, и эти трансформации не обошли даже такую традиционно "мужскую" сферу, как услуги такси. Насколько сильно выросла доля женщин-водителей и что побуждает их работать в такси, узнал журналист УНН в компаниях Bolt и Uklon.

В украинском бизнесе начало расти количество женщин, которые осваивают или уже работают в "мужских" профессиях. Нестабильность экономики, потеря работы, переезды и мобилизация заставляют женщин искать новые источники дохода, и все больше из них выбирают работу водителем такси.

Однако является ли настолько масштабной такая тенденция? По наблюдениям тех, кто регулярно пользуется услугами такси - женщин действительно стало больше. А что говорят в компаниях - действительно ли выросло количество женщин, ставших их партнерами?

По словам пресс-службы Bolt поток водителей и заказов очень динамичен, ситуация может меняться с каждым днем под влиянием многих факторов, таких как сезонность, погодные условия и т.д.

В целом компании отмечают, что количество женщин в их нише растет, хотя и не слишком существенно.

К примеру, доля активных водителей в компании Bolt составляет менее 10%. В 2024 году доля женщин-водителей несколько выросла по сравнению с предыдущими годами.

 "Сейчас с нами сотрудничает 2% женщин-водителей от общего количества водителей. Это немного, но еще год-полтора назад у нас было всего 0,5%. Процесс постепенный, и мы не ожидаем быстрого результата. До конца года планируем увеличить эту цифру до 3%", - отметили в Uklon.

Также, компания планирует несколько внутренних инициатив, которые помогут привлечь больше водительниц.

Из основных причин роста количества женщин в компаниях по услугам такси - вызовы полномасштабной войны: потеря работы, переезд и мобилизация. Обе компании считают, что именно гибкий график и стабильный заработок побуждает их идти работать водительницами такси.

В Uklon также отметили, что острой нехватки водителей компания не наблюдает.

Напомним

В КП "Киевский метрополитен" рассказали, что еще четыре женщины готовятся стать машинистками электропоездов, при этом они отмечают дефицит кадров в ряде технических профессий.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Общество
kievskii-metropolitenКиевский метрополитен
ukrainaУкраина