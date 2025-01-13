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Рютте раскритиковал идею создания "европейского НАТО"

Рютте раскритиковал идею создания "европейского НАТО"

Киев  •  УНН

 • 2416 просмотра

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Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что создание отдельного европейского оборонного альянса потребует 8-10% ВВП и 15-20 лет. Вместо этого он пообещал углубить сотрудничество между НАТО и ЕС.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте резко раскритиковал идею создания отдельного европейского оборонного альянса, но пообещал работать с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по «более тесной координации НАТО и ЕС». Об этом он заявил во время дискуссии в комитете Европарламента по вопросам иностранных дел и безопасности, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

«Если вы действительно хотите построить европейское НАТО, тогда забудьте о 2% ВВП (расходов на оборону - ред.) - вам придется поднять расходы до 8-9 или 10%. Вам придется создавать собственный ядерный потенциал, и это займет 15-20 лет», - заявил он во время выступления в Европарламенте.

«В настоящее время США тратит более 60% всех средств, расходуемых на территории НАТО. Это означает, что другие 31 страна тратят менее 40%, включая Канаду. Поэтому это иллюзия, что вы можете построить европейское НАТО в течение следующих 10-15 лет», - подчеркнул генсек.

Зато Рютте обратил внимание на важность углубления сотрудничества между НАТО и ЕС. По его словам, «уже достигнута договоренность о создании координационной группы высокого уровня между организациями».

«Мы договорились с Урсулой (Урсулой фон дер Ляйен - ред.), если возникнет вопрос, который не решен в этом комитете, мы будем звонить друг другу и не положим трубку, пока не договоримся, даже если это займет два полных выходных и мы не сможем поесть все это время», - настоял генсек НАТО.

По словам Рютте, такое сотрудничество должно быть «успешным», поскольку они с председателем Еврокомиссии - «замечательные друзья», а она как бывший министр обороны Германии «хорошо разбирается в этих вопросах».

Добавим

При этом генсек НАТО подчеркнул, что «координация между организациями должна быть простой и эффективной»: «Больше координации, но легким прикосновением - никаких тяжелых структур с кучей протоколов и заседаний комитетов. Давайте сделаем это как можно проще».

Кроме того, Рютте отметил, что мир в Украине может быть длительным только тогда, когда Украина будет вести переговоры с позиции силы. Для этого, по его словам, необходима постоянная поддержка и больше оружия, что позволит стране лучше защищаться, передает корреспондентка Радио Свобода.

Ранее глава Европейского Совета Антониу Кошта пригласил лидеров стран-членов ЕС на неформальный саммит, который состоится 3 февраля вблизи Брюсселя. Главная тема встречи - усиление европейской обороны.

Целью этого саммита станет «подготовка основы для решений, которые странам ЕС придется принять в будущем, а также предоставление рекомендаций Еврокомиссии и высокому представителю по подготовке „белой книги“ о будущем европейской обороны». Кошта отметил, что «имеет целью вернуться к теме обороны на заседании Европейского Совета в июне 2025 года».

Страны НАТО смогут тратить на оборону до 5% ВВП только через 10 лет - Минобороны Польши12.01.25, 12:21 • 48731 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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