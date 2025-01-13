Рютте розкритикував ідею створення "європейського НАТО"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте різко розкритикував ідею створення окремого європейського оборонного альянсу, але пообіцяв працювати з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо "тіснішої координації НАТО та ЄС". Про це він заявив під час дискусії у комітеті Європарламенту з питань закордонних справ та безпеки, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

"Якщо ви справді хочете побудувати європейське НАТО, тоді забудьте про 2% ВВП (витрат на оборону – ред.) – вам доведеться підняти витрати до 8-9 чи 10%. Вам доведеться створювати власний ядерний потенціал, і це займе 15-20 років", – заявив він під час виступу в Європарламенті.

"На цей час США витрачає понад 60% усіх коштів, що витрачаються на території НАТО. Це означає, що інші 31 країна витрачають менш як 40%, включно з Канадою. Тому це ілюзія, що ви можете побудувати європейське НАТО протягом наступних 10-15 років", – наголосив генсек.

Натомість Рютте звернув увагу на важливість поглиблення співпраці між НАТО та ЄС. За його словами, "вже досягнуто домовленості про створення координаційної групи високого рівня між організаціями".

"Ми домовилися з Урсулою (Урсулою фон дер Ляєн – ред.), якщо виникне питання, яке не вирішене у цьому комітеті, ми будемо телефонувати одне одному і не покладемо слухавку, доки не домовимось, навіть якщо це займе два повні вихідні і ми не зможемо поїсти весь цей час", – наполіг генсек НАТО.

За словами Рютте, така співпраця має бути "успішною", оскільки вони з головою Єврокомісії – "чудові друзі", а вона як колишня міністерка оборони Німеччини "добре розуміється на цих питаннях".

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При цьому генсек НАТО підкреслив, що "координація між організаціями має бути простою та ефективною": "Більше координації, але легким дотиком – жодних важких структур із купою протоколів та засідань комітетів. Зробімо це якомога простішим".

Крім того, Рютте зазначив, що мир в Україні може бути тривалим лише тоді, коли Україна вестиме переговори з позиції сили. Для цього, за його словами, необхідна постійна підтримка та більше зброї, що дозволить країні краще захищатися, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Раніше глава Європейської Ради Антоніу Кошта запросив лідерів країн-членів ЄС на неформальний саміт, який відбудеться 3 лютого поблизу Брюсселя. Головна тема зустрічі – посилення європейської оборони.

Метою цього саміту стане "підготовка підґрунтя для рішень, які країнам ЄС доведеться ухвалити у майбутньому, а також надання рекомендацій Єврокомісії та високому представнику щодо підготовки "білої книги" про майбутнє європейської оборони". Кошта зазначив, що "має на меті повернутися до теми оборони на засіданні Європейської Ради в червні 2025 року".

Країни НАТО зможуть витрачати на оборону до 5% ВВП лише через 10 років - Міноборони Польщі