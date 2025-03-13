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Рютте должен провести важную встречу с Трампом: будут обсуждать присутствие Соединенных Штатов в НАТО

Киев • УНН

 • 12708 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте обсудит с Трампом важность роли США в альянсе. США будут настаивать на большей ответственности союзников в самообороне.

Рютте должен провести важную встречу с Трампом: будут обсуждать присутствие Соединенных Штатов в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен посетить Белый дом в четверг и обсудить с Дональдом Трампом роль США в качестве ведущего члена трансатлантического альянса.

Передает УНН со ссылкой на страницу NATO Spokesperson в Х и Euronews.

Представитель НАТО, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находится в Вашингтоне, округ Колумбия, США. В 17:15 (по центральноевропейскому времени) двусторонняя встреча с Дональдом Трампом.

- передает сообщение NATO Spokesperson. 

Как отмечает Euronews, бывший премьер-министр Нидерландов и генеральный секретарь НАТО вылетел в Вашингтон для важной встречи с Дональдом Трампом.

Во время своего визита в Белый дом, Марк Рютте должен будет убедить президента Трампа, что интересы США лучше всего будут защищаться в качестве основного члена Атлантического альянса.

По словам американского источника, Соединенные Штаты будут настаивать на том, чтобы союзники по НАТО сосредоточились на своей обязанности защищать себя, не полагаясь на поддержку США.

 - пишет издание.

Американский чиновник в комментарии Euronews говорит, что генсек НАТО очень сосредоточен на том, чтобы сохранить Соединенные Штаты в альянсе.

Мы сосредоточимся на статье 3 устава НАТО: "союзники должны быть способны защищать себя и вносить вклад в коллективную оборону альянса"

 - сказал американский чиновник.

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В то же время Трамп заявил, что США останутся в НАТО, но:

Если они будут относиться к нам справедливо и платить по своим счетам. Я сделал определенное заявление, что я не собираюсь участвовать в НАТО, если они не будут оплачивать свои счета

- сказал он в Белом доме в среду.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости увеличения европейских оборонных бюджетов выше 3% ВВП. Альянс нуждается в наращивании производства боеприпасов, кораблей, танков и другой военной техники.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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