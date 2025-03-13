Рютте должен провести важную встречу с Трампом: будут обсуждать присутствие Соединенных Штатов в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен посетить Белый дом в четверг и обсудить с Дональдом Трампом роль США в качестве ведущего члена трансатлантического альянса.

Передает УНН со ссылкой на страницу NATO Spokesperson в Х и Euronews.

Представитель НАТО, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находится в Вашингтоне, округ Колумбия, США. В 17:15 (по центральноевропейскому времени) двусторонняя встреча с Дональдом Трампом.

Как отмечает Euronews, бывший премьер-министр Нидерландов и генеральный секретарь НАТО вылетел в Вашингтон для важной встречи с Дональдом Трампом.

Во время своего визита в Белый дом, Марк Рютте должен будет убедить президента Трампа, что интересы США лучше всего будут защищаться в качестве основного члена Атлантического альянса.

По словам американского источника, Соединенные Штаты будут настаивать на том, чтобы союзники по НАТО сосредоточились на своей обязанности защищать себя, не полагаясь на поддержку США.

Американский чиновник в комментарии Euronews говорит, что генсек НАТО очень сосредоточен на том, чтобы сохранить Соединенные Штаты в альянсе.

Мы сосредоточимся на статье 3 устава НАТО: "союзники должны быть способны защищать себя и вносить вклад в коллективную оборону альянса"

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В то же время Трамп заявил, что США останутся в НАТО, но:

Если они будут относиться к нам справедливо и платить по своим счетам. Я сделал определенное заявление, что я не собираюсь участвовать в НАТО, если они не будут оплачивать свои счета