Рютте має провести важливу ​​зустріч з Трампом: будуть обговорювати присутність Сполучених Штатів в НАТО

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 30097 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 46243 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 50969 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56597 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68682 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57112 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56215 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120415 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82111 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226852 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.2м/с
64%
Популярнi новини

"Укрпошта" закупляла курячі ноги для самозахисту листонош від собак

9 квітня, 13:03 • 14643 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21594 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18437 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17218 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18780 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88927 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120415 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226852 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403776 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396165 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11229 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17234 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18454 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21607 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75332 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Рютте має провести важливу ​​зустріч з Трампом: будуть обговорювати присутність Сполучених Штатів в НАТО

Київ • УНН

 • 12714 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте обговорить з Трампом важливість ролі США в альянсі. США наполягатимуть на більшій відповідальності союзників у самообороні.

Рютте має провести важливу ​​зустріч з Трампом: будуть обговорювати присутність Сполучених Штатів в НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте має відвідати Білий дім у четвер та обговорити з Дональдом Трампом роль США у якості провідного члена трансатлантичного альянсу.

Передає УНН із посиланням на сторінку NATO Spokesperson у Х та Euronews.

Речник НАТО, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте перебуває у Вашингтоні, округ Колумбія, США. О 17:15 (за центральноєвропейським часом) двостороння зустріч з Дональдом Трампом.

- передає допис NATO Spokesperson. 

Як зазначає Euronews, колишній прем'єр-міністр Нідерландів і генеральний секретар НАТО вилетів до Вашингтона для важливої ​​зустрічі з Дональдом Трампом.

Під час свого візиту до Білого дому, Марк Рютте повинен буде переконати президента Трампа, що інтереси США найкраще захищатимуться в якості основного члена Атлантичного альянсу.

За словами американського джерела, Сполучені Штати наполягатимуть на тому, щоб союзники по НАТО зосередилися на своєму обов'язку захищати себе, не покладаючись на підтримку США.

 - пише видання.

Американський чиновник у коментарі Euronews каже, що генсек НАТО дуже зосереджений на тому, щоб зберегти Сполучені Штати в у альянсі.

Ми зосередимося на статті 3 статуту НАТО: "союзники повинні бути здатні захищати себе і робити внесок у колективну оборону альянсу"

 - сказав американський чиновник.

Сенатор Грем погрожує росії санкціями у разі відмови від 30-денного припинення вогню12.03.25, 00:25 • 22471 перегляд

Водночас Трамп заявив, що США залишаться в НАТО, але:

Якщо вони будуть ставитися до нас справедливо і платити за своїми рахунками. Я зробив певну заяву, що я не збираюся брати участь в НАТО, якщо вони не будуть оплачувати свої рахунки

- сказав він у Білому домі в середу.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте заявив про необхідність збільшення європейських оборонних бюджетів вище 3% ВВП. Альянс потребує нарощування виробництва боєприпасів, кораблів, танків та іншої військової техніки.

В рф відкидають план перемир'я, але наполягають на довгостроковому врегулюванні13.03.25, 13:24 • 25918 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
Білий дім
NATO
Ліндсі Грем
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,279.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,099.10
Ethereum
$1,671.29