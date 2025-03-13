Рютте має провести важливу зустріч з Трампом: будуть обговорювати присутність Сполучених Штатів в НАТО
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте обговорить з Трампом важливість ролі США в альянсі. США наполягатимуть на більшій відповідальності союзників у самообороні.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте має відвідати Білий дім у четвер та обговорити з Дональдом Трампом роль США у якості провідного члена трансатлантичного альянсу.
Передає УНН із посиланням на сторінку NATO Spokesperson у Х та Euronews.
Речник НАТО, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте перебуває у Вашингтоні, округ Колумбія, США. О 17:15 (за центральноєвропейським часом) двостороння зустріч з Дональдом Трампом.
Як зазначає Euronews, колишній прем'єр-міністр Нідерландів і генеральний секретар НАТО вилетів до Вашингтона для важливої зустрічі з Дональдом Трампом.
Під час свого візиту до Білого дому, Марк Рютте повинен буде переконати президента Трампа, що інтереси США найкраще захищатимуться в якості основного члена Атлантичного альянсу.
За словами американського джерела, Сполучені Штати наполягатимуть на тому, щоб союзники по НАТО зосередилися на своєму обов'язку захищати себе, не покладаючись на підтримку США.
Американський чиновник у коментарі Euronews каже, що генсек НАТО дуже зосереджений на тому, щоб зберегти Сполучені Штати в у альянсі.
Ми зосередимося на статті 3 статуту НАТО: "союзники повинні бути здатні захищати себе і робити внесок у колективну оборону альянсу"
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Водночас Трамп заявив, що США залишаться в НАТО, але:
Якщо вони будуть ставитися до нас справедливо і платити за своїми рахунками. Я зробив певну заяву, що я не збираюся брати участь в НАТО, якщо вони не будуть оплачувати свої рахунки
Нагадаємо
Генсек НАТО Марк Рютте заявив про необхідність збільшення європейських оборонних бюджетів вище 3% ВВП. Альянс потребує нарощування виробництва боєприпасів, кораблів, танків та іншої військової техніки.
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