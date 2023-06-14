Спасатели локализовали масляное пятно, которое вытекло из Каховской ГЭС

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"Сегодня утром мы установили большое масляное пятно, которое вытекло из машинного зала Каховской ГЭС во время этого террористического акта. Сейчас наши спасатели собирают это масло, чтобы оно не попало дальше в водоемы. Мы берем заборы из всех скважин, которые есть по территории Херсонской области. Также мы берем заборы из Днепровского лимана и побережья Черного моря", – заявил Клименко.

По его словам, большая вода начала постепенно отходить, и уже третий день подряд оперативные службы фиксируют спад.

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"На Херсонщине уже начали работать коммунальные службы и следственные подразделения. Сейчас подготовлено 33 саперных расчета, которые будут осматривать 55 высотных домов, производства и частный сектор в городе. Сразу работают эпидемиологи, санитарные врачи, энергетики и специалисты водного хозяйства, ведь мы потеряли под водой очень много трансформаторных подстанций", – отметил Клименко.

По словам Министра, очень важно запустить эти станции, чтобы не допустить схода нечистот в реку Днепр.

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Также Клименко рассказал, что завтра в регион прибудет помощь из других областей Украины, среди которой техника и соответствующие специалисты жилищно-коммунального сектора.

"Мы конечно должны донести до всех граждан, что власть придет на помощь каждому. Сейчас мы собрали уже более 2800 заявлений от пострадавших семей и мы продолжаем их принимать. Ведь Президент Украины дал четкую задачу" – сообщил Клименко.