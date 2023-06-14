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Спасатели локализовали масляное пятно, которое вытекло из Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 1096226 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Спасателям удалось локализовать масляное пятно, которое вытекло в водоемы из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил в эфире телемарафона, передает УНН со ссылкой на МВД.

Спасатели локализовали масляное пятно, которое вытекло из Каховской ГЭС

Цитата

"Сегодня утром мы установили большое масляное пятно, которое вытекло из машинного зала Каховской ГЭС во время этого террористического акта. Сейчас наши спасатели собирают это масло, чтобы оно не попало дальше в водоемы. Мы берем заборы из всех скважин, которые есть по территории Херсонской области. Также мы берем заборы из Днепровского лимана и побережья Черного моря", – заявил Клименко.

По его словам, большая вода начала постепенно отходить, и уже третий день подряд оперативные службы фиксируют спад.

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"На Херсонщине уже начали работать коммунальные службы и следственные подразделения. Сейчас подготовлено 33 саперных расчета, которые будут осматривать 55 высотных домов, производства и частный сектор в городе. Сразу работают эпидемиологи, санитарные врачи, энергетики и специалисты водного хозяйства, ведь мы потеряли под водой очень много трансформаторных подстанций", – отметил Клименко.

По словам Министра, очень важно запустить эти станции, чтобы не допустить схода нечистот в реку Днепр.

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Также Клименко рассказал, что завтра в регион прибудет помощь из других областей Украины, среди которой техника и соответствующие специалисты жилищно-коммунального сектора.

"Мы конечно должны донести до всех граждан, что власть придет на помощь каждому. Сейчас мы собрали уже более 2800 заявлений от пострадавших семей и мы продолжаем их принимать. Ведь Президент Украины дал четкую задачу" – сообщил Клименко.

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