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Рятувальники локалізували масляну пляму, яка витекла з Каховської ГЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Рятувальникам вдалося локалізувати масляну пляму, яка витекла у водойми через підрив окупантами Каховської ГЕС. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив в ефірі телемарафону, передає УНН з посиланням на МВС.

Рятувальники локалізували масляну пляму, яка витекла з Каховської ГЕС

Цитата

"Сьогодні зранку ми встановили велику масляну пляму, яка витекла з машинного залу Каховської ГЕС під час цього терористичного акту. Наразі наші рятувальники збирають це масло, аби воно не потрапило далі до водойм. Ми беремо забори з усіх свердловин, які є по території Херсонської області. Також ми беремо забори з Дніпровського лиману та узбережжя Чорного моря", – заявив Клименко.

За його словами, велика вода почала поступово відходити, і вже третій день поспіль оперативні служби фіксують спад.

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"На Херсонщині вже почали працювати комунальні служби та слідчі підрозділи. Наразі підготовлено 33 саперні розрахунки, які оглядатимуть 55 висотних будинків, виробництва та приватний сектор у місті. Одразу працюють епідеміологи, санітарні лікарі, енергетики та фахівці водного господарства, адже ми втратили під водою дуже багато трансформаторних підстанцій", – зазначив Клименко.

За словами Міністра, дуже важливо запустити ці станції, аби не допустити сходу нечистот до річки Дніпро.

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Також Клименко розповів, що завтра в регіон прибуде допомога з інших областей України, серед якої техніка та відповідні фахівці житлово-комунального сектору.

"Ми звичайно маємо донести до усіх громадян, що влада прийде на допомогу кожному. Наразі ми зібрали вже понад 2800 заяв від постраждалих родин і ми продовжуємо їх приймати. Адже Президент України дав чітке завдання" – повідомив Клименко.

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