Рятувальники локалізували масляну пляму, яка витекла з Каховської ГЕС

Цитата

"Сьогодні зранку ми встановили велику масляну пляму, яка витекла з машинного залу Каховської ГЕС під час цього терористичного акту. Наразі наші рятувальники збирають це масло, аби воно не потрапило далі до водойм. Ми беремо забори з усіх свердловин, які є по території Херсонської області. Також ми беремо забори з Дніпровського лиману та узбережжя Чорного моря", – заявив Клименко.

За його словами, велика вода почала поступово відходити, і вже третій день поспіль оперативні служби фіксують спад.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підрив Каховської ГЕС приніс збитків довкіллю на понад 1,5 млрд євро

"На Херсонщині вже почали працювати комунальні служби та слідчі підрозділи. Наразі підготовлено 33 саперні розрахунки, які оглядатимуть 55 висотних будинків, виробництва та приватний сектор у місті. Одразу працюють епідеміологи, санітарні лікарі, енергетики та фахівці водного господарства, адже ми втратили під водою дуже багато трансформаторних підстанцій", – зазначив Клименко.

За словами Міністра, дуже важливо запустити ці станції, аби не допустити сходу нечистот до річки Дніпро.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після підриву Каховської ГЕС досі підтоплено 30 населених пунктів на Херсонщині та 31 на Миколаївщині

Також Клименко розповів, що завтра в регіон прибуде допомога з інших областей України, серед якої техніка та відповідні фахівці житлово-комунального сектору.

"Ми звичайно маємо донести до усіх громадян, що влада прийде на допомогу кожному. Наразі ми зібрали вже понад 2800 заяв від постраждалих родин і ми продовжуємо їх приймати. Адже Президент України дав чітке завдання" – повідомив Клименко.