Після підриву Каховської ГЕС досі підтоплено 30 населених пунктів на Херсонщині та 31 на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Через підрив Каховської ГЕС підтопленими залишаються 30 населених пунктів у Херсонській області та 31 населений пункт у Миколаївській, водночас спостерігається зниження рівня води в Дніпрі. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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«Щодо наслідків теракту на Каховській ГЕС. Спостерігається зниження рівня води у Дніпрі, проте підтопленими залишаються 30 населених пунктів у Херсонській області та 31 населений пункт у Миколаївській. Вже евакуйовано понад 3700 осіб», - сказав Шмигаль, якого цитує пресслужба уряду.
Він висловив глибоку подяку рятувальникам, медикам, поліцейським та волонтерам, які самовіддано та — часто під російськими снарядами — допомагають людям.
Доповнення
В уряді готують рішення про виплати постраждалим українцям через підрив Каховської ГЕС.
Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Херсонській області відомо про 10 загиблих людей, у Миколаївській області - про двох. 42 жителі вважаються зниклими безвісти, серед них семеро дітей.