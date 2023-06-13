После подрыва Каховской ГЭС до сих пор подтоплены 30 населенных пунктов в Херсонской области и 31 - в Николаевской

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«О последствиях теракта на Каховской ГЭС. Наблюдается снижение уровня воды в Днепре, однако подтопленными остаются 30 населенных пунктов в Херсонской области и 31 населенный пункт в Николаевской. Уже эвакуированы более 3700 человек», - сказал Шмыгаль, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он выразил глубокую благодарность спасателям, медикам, полицейским и волонтерам, которые самоотверженно и — часто под российскими снарядами — помогают людям.

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В правительстве готовят решение о выплатах пострадавшим украинцам из-за подрыва Каховской ГЭС.

В результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области известно о 10 погибших людях, в Николаевской области - о двух. 42 жителя считаются пропавшими без вести, среди них семеро детей.