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После подрыва Каховской ГЭС до сих пор подтоплены 30 населенных пунктов в Херсонской области и 31 - в Николаевской

Киев • УНН

 • 1009127 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Из-за подрыва Каховской ГЭС подтопленными остаются 30 населенных пунктов в Херсонской области и 31 населенный пункт в Николаевской, в то же время наблюдается снижение уровня воды в Днепре. Об этом отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

После подрыва Каховской ГЭС до сих пор подтоплены 30 населенных пунктов в Херсонской области и 31 - в Николаевской

Цитата

«О последствиях теракта на Каховской ГЭС. Наблюдается снижение уровня воды в Днепре, однако подтопленными остаются 30 населенных пунктов в Херсонской области и 31 населенный пункт в Николаевской. Уже эвакуированы более 3700 человек», - сказал Шмыгаль, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он выразил глубокую благодарность спасателям, медикам, полицейским и волонтерам, которые самоотверженно и — часто под российскими снарядами — помогают людям.

Дополнение

В правительстве готовят решение о выплатах пострадавшим украинцам из-за подрыва Каховской ГЭС.

В результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области известно о 10 погибших людях, в Николаевской области - о двух. 42 жителя считаются пропавшими без вести, среди них семеро детей.

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