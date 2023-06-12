Після підриву Каховської ГЕС відомо про 10 загиблих - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Херсонській області відомо про вісьмох загиблих людей, у Миколаївській області - двох. 42 жителі вважаються зниклими безвісти, серед них семеро дітей, повідомив в ефірі телемарафону міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.
Цитата
"8 наших громадян загинуло на території Херсонської області і двоє громадян на території Миколаївської області", - сказав Клименко.
Деталі
З його слів, "42 особи рахуються зниклими безвісти, із них - семеро дітей".
"Звичайно, інформація іде і з лівого берега про загиблих. Ви знаєте, ще вчора при намаганні переїхати на правий берег наших громадян вони були обстріляні і троє громадян загинуло, декілька поранено. Ми відлідковуємо таку інформацію, як тільки будемо мати більш достеменну інформацію інформацію щодо загиблих або поранених громадян, які залишалися на островах або на лівому березі, звичайно, ми цю інформацію офіційно оприлюднимо", - сказав він.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Повідомлялося про загрозу затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.