После подрыва Каховской ГЭС известно о 10 погибших - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области известно о восьми погибших людях, в Николаевской области - двоих. 42 жителя считаются пропавшими без вести, среди них семеро детей, сообщил в эфире телемарафона министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.
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"8 наших граждан погибло на территории Херсонской области и двое граждан на территории Николаевской области", - сказал Клименко.
Детали
По его словам, "42 человека считаются пропавшими без вести, из них - семеро детей".
"Конечно, информация идет и с левого берега о погибших. Вы знаете, еще вчера при попытке переехать на правый берег наших граждан они были обстреляны и трое граждан погибли, несколько ранены. Мы отслеживаем такую информацию, как только будем иметь более достоверную информацию о погибших или раненых гражданах, которые оставались на островах или на левом берегу, конечно, мы эту информацию официально обнародуем", - сказал он.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Сообщалось об угрозе затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.