После подрыва Каховской ГЭС известно о 10 погибших - МВД

Цитата

"8 наших граждан погибло на территории Херсонской области и двое граждан на территории Николаевской области", - сказал Клименко.

Детали

По его словам, "42 человека считаются пропавшими без вести, из них - семеро детей".

"Конечно, информация идет и с левого берега о погибших. Вы знаете, еще вчера при попытке переехать на правый берег наших граждан они были обстреляны и трое граждан погибли, несколько ранены. Мы отслеживаем такую информацию, как только будем иметь более достоверную информацию о погибших или раненых гражданах, которые оставались на островах или на левом берегу, конечно, мы эту информацию официально обнародуем", - сказал он.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Сообщалось об угрозе затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.