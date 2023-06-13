В уряді готують рішення про виплати постраждалим українцям через підрив Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Кабмін готує рішення про виплати українцям, які постраждали від теракту рф на Каховський ГЕС. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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"Уряд України вже виділив майже 2,5 млрд грн, аби забезпечити Південь нашої країни водою. Починаємо будівництво нових магістральних водогонів, проводимо оцінку збитків та формуємо список постраждалих громад, забезпечуємо підвезення питної води, готуємо рішення про виплати постраждалим українцям",- сказав Шмигаль.
За його словами, для цього сьогодні уряд приймає розпорядження щодо необхідності з боку місцевої влади Херсонщини організувати роботи з обстеження пошкоджених будівель і споруд.
"Мають працювати спеціальні комісії та достатньо людей, щоб швидко обстежити руйнування, а також мають бути проведені розрахунки для подальшого відновлення житла людей", - повідомив Шмигаль.
Доповнення
Раніше Шмигаль заявляв, що люди, які постраждали від теракту на Каховський ГЕС отримують компенсацію.
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Херсонській області відомо про вісьмох загиблих людей, у Миколаївській області - про двох. 42 жителі вважаються зниклими безвісти, серед них семеро дітей.