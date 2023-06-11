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Підрив Каховської ГЕС: Постраждалі отримають компенсацію - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що люди, які постраждали від теракту на Каховський ГЕС отримують компенсацію. Про це чиновник написав у Telegram, пише УНН.

Підрив Каховської ГЕС: Постраждалі отримають компенсацію - Шмигаль

Цитата 

“Спільно з урядовцями, начальниками ОВА та головами громад провели селекторну нараду щодо ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС.

Обговорили нагальні питання. Зокрема, продовження евакуаційних робіт, організацію підвозу технічної та питної води в громади, забезпечення моніторингу якості води та її очищення для убезпечення від епідемій”, - йдеться у повідомленні. 

Деталі 

Під час наради було визначено першочергові завдання.

Перше, потрібно оперативно створити реєстр постраждалих громад, аби розуміти потреби кожного та мати основну для виділення коштів та компенсацій.

Друге, на доручення Президента України Володимира Зеленського створюють механізм компенсацій для людей, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС. Потрібно забезпечити як допомогу при відбудові житла, так і фінансову допомогу тим, хто втратив засоби для існування.

Третє, необхідно провести аналіз потреби кожної громади у воді та напрацьовуємо швидкі технічні рішення для забезпечення водопостачання. У короткостроковому пріоритеті — артезіанські свердловини, але в максимально короткі терміни маємо розпочати будівництво нових водогонів та насосних станцій.

Уже наступного тижня Шмигаль очікує отримати подання на розгляд Уряду відповідних проєктів рішень.

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Доповнення 

Нині вже евакуйовано понад 2,7 тис. людей, розгорнуто 13 евакуаційних пунктів, залучено 2 тис. рятувальників. 

Наразі підтоплені понад 4,3 тис. будівель. Площа затоплення зменшується, але до природного рівня вода знизиться орієнтовно тільки за 2 тижні.

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