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Подрыв Каховской ГЭС: Пострадавшие получат компенсацию - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 348389 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что люди, которые пострадали от теракта на Каховский ГЭС получают компенсацию. Об этом чиновник написал в Telegram, пишет УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: Пострадавшие получат компенсацию - Шмыгаль

Цитата 

“Совместно с чиновниками, начальниками ОВА и главами громад провели селекторное совещание по ликвидации последствий российского теракта на Каховской ГЭС.

Обсудили насущные вопросы. В частности, продолжение эвакуационных работ, организацию подвоза технической и питьевой воды в громады, обеспечение мониторинга качества воды и ее очистки для обеспечения безопасности от эпидемий”, - говорится в сообщении. 

Детали 

Во время совещания были определены первоочередные задачи.

Первое, нужно оперативно создать реестр пострадавших общин, чтобы понимать потребности каждого и иметь основную для выделения средств и компенсаций.

Второе, по поручению Президента Украины Владимира Зеленского создают механизм компенсаций для людей, пострадавших от подрыва россиянами Каховской ГЭС. Нужно обеспечить как помощь при восстановлении жилья, так и финансовую помощь тем, кто потерял средства к существованию.

Третье, необходимо провести анализ потребности каждой общины в воде и нарабатываем быстрые технические решения для обеспечения водоснабжения. В краткосрочном приоритете — артезианские скважины, но в максимально короткие сроки должны начать строительство новых водопроводов и насосных станций.

Уже на следующей неделе Шмыгаль ожидает получить представление на рассмотрение Правительства соответствующих проектов решений.

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Дополнение 

В настоящее время уже эвакуировано более 2,7 тыс. человек, развернуто 13 эвакуационных пунктов, привлечено 2 тыс. спасателей. 

Сейчас подтоплены более 4,3 тыс. зданий. Площадь затопления уменьшается, но до естественного уровня вода снизится ориентировочно только через 2 недели.

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