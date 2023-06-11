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Підрив Каховської ГЕС: в поверхневих водоймах на деяких територіях зафіксовано перевищення мікробіологічних показників

Київ • УНН

 • 475246 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, про перевищення мікробіологічних показників у поверхневих водоймах через затоплення значних територій в результаті підриву Каховської ГЕС, передає УНН.

Підрив Каховської ГЕС: в поверхневих водоймах на деяких територіях зафіксовано перевищення мікробіологічних показників

Цитата

«В поверхневих водоймах вже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників, тому така вода в жодному випадку не може використовуватися для рекреації (купання) чи обробки харчових продуктів Окрім цього, категорично заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм. У будь-якому вигляді. Також раджу не купувати продукти на стихійних ринках поруч з такими водоймами», - повідомив Ляшко на свій сторінці у Фейсбук.

Він закликав українців відповідально ставитися до власного здоров’я. Також поінформувавши про заходи з боку МОЗ, які проводяться на випадок спалаху інфекцій, зокрема мова йде про розгортання додаткових ліжок та залучення вузькопрофільних спеціалістів з інших регіонів.

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Раніше

Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що влада докладає зусиль для забезпечення населення питною водою, яка буде чистою та безпечною для вживання.

"Під час сьогоднішньої зустрічі з міністром охорони здоров'я напрацювали механізм дій влади та готовність лікарень Херсонщини на випадок спалаху інфекційних хвороб, визначили необхідність дооснащення медичним та діагностичним обладнанням, витратними матеріалами для діагностики кишкових захворювань. Проте наголошую: наразі випадків, пов'язаних з інфекційними захворюваннями, не виявлено", - запевнив Прокудін.

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