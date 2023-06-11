Подрыв Каховской ГЭС: в поверхностных водоемах на некоторых территориях зафиксировано превышение микробиологических показателей

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«В поверхностных водоемах уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей, поэтому такая вода ни в коем случае не может использоваться для рекреации (купания) или обработки пищевых продуктов Кроме этого, категорически запрещено вылавливать и употреблять рыбу из загрязненных водоемов. В любом виде. Также советую не покупать продукты на стихийных рынках рядом с такими водоемами», - сообщил Ляшко на свой странице в Фейсбук.

Он призвал украинцев ответственно относиться к собственному здоровью. Также проинформировав о мерах со стороны Минздрава, которые проводятся на случай вспышки инфекций, в частности речь идет о развертывании дополнительных коек и привлечения узкопрофильных специалистов из других регионов.

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Ранее

Руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что власти прилагают усилия для обеспечения населения питьевой водой, которая будет чистой и безопасной для употребления.

"Во время сегодняшней встречи с министром здравоохранения наработали механизм действий власти и готовность больниц Херсонщины на случай вспышки инфекционных болезней, определили необходимость дооснащения медицинским и диагностическим оборудованием, расходными материалами для диагностики кишечных заболеваний. Однако подчеркиваю: пока случаев, связанных с инфекционными заболеваниями, не выявлено", - заверил Прокудин.