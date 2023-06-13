В правительстве готовят решение о выплатах пострадавшим украинцам из-за подрыва Каховской ГЭС

Цитата

"Правительство Украины уже выделило почти 2,5 млрд грн, чтобы обеспечить Юг нашей страны водой. Начинаем строительство новых магистральных водопроводов, проводим оценку ущерба и формируем список пострадавших общин, обеспечиваем подвоз питьевой воды, готовим решение о выплатах пострадавшим украинцам",- сказал Шмыгаль.

По его словам, для этого сегодня правительство принимает распоряжение о необходимости со стороны местных властей Херсонщины организовать работы по обследованию поврежденных зданий и сооружений.

"Должны работать специальные комиссии и достаточно людей, чтобы быстро обследовать разрушения, а также должны быть проведены расчеты для дальнейшего восстановления жилья людей", - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Ранее Шмыгаль заявлял, что люди, которые пострадали от теракта на Каховский ГЭС получают компенсацию.

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области известно о восьми погибших людях, в Николаевской области - о двух. 42 жителя считаются пропавшими без вести, среди них семеро детей.