В правительстве готовят решение о выплатах пострадавшим украинцам из-за подрыва Каховской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Кабмин готовит решение о выплатах украинцам, пострадавшим от теракта рф на Каховский ГЭС. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
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"Правительство Украины уже выделило почти 2,5 млрд грн, чтобы обеспечить Юг нашей страны водой. Начинаем строительство новых магистральных водопроводов, проводим оценку ущерба и формируем список пострадавших общин, обеспечиваем подвоз питьевой воды, готовим решение о выплатах пострадавшим украинцам",- сказал Шмыгаль.
По его словам, для этого сегодня правительство принимает распоряжение о необходимости со стороны местных властей Херсонщины организовать работы по обследованию поврежденных зданий и сооружений.
"Должны работать специальные комиссии и достаточно людей, чтобы быстро обследовать разрушения, а также должны быть проведены расчеты для дальнейшего восстановления жилья людей", - сообщил Шмыгаль.
Дополнение
Ранее Шмыгаль заявлял, что люди, которые пострадали от теракта на Каховский ГЭС получают компенсацию.
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
В результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области известно о восьми погибших людях, в Николаевской области - о двух. 42 жителя считаются пропавшими без вести, среди них семеро детей.