Рябошапка: переаттестация прокуроров не была связана с рассмотрением в суде дела Кузьменко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Переаттестация прокуроров Генеральной прокуратуры Украины не была связана с рассмотрением в суде апелляции на меру пресечения Юлии Кузьменко, которая является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом во время брифинга по началу работы Офиса Генерального прокурора заявил Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.
“Переаттестация никоим образом не повлияло на работу органов прокуратуры — наоборот, только улучшила те процессы. Переаттестация не была связана с тем рассмотрением в апелляционном суде апелляции по делу об избрании меры пресечения в отношении Юлии Кузьменко. Аттестация здесь ни при чем”, — сказал Рябошапка, отвечая на вопросы журналистов.
Напомним, 24 декабря Киевский апелляционный суд оставил детского хирурга Юлию Кузьменко, которая является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля.
Ранее Киевский апелляционный суд оставил ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля.
Также в этом деле Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
Как сообщал УНН, правоохранители назвали подозреваемые во убийстве Павла Шеремета Яна Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.