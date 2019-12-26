Рябошапка: переатестація прокурорів не була пов’язана з розглядом в суді справи Кузьменко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Переатестація прокурорів Генеральної прокуратури України не була пов’язана з розглядом в суді апеляції на запобіжний захід Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета. Про це під час брифінгу щодо початку роботи Офісу Генерального прокурора заявив Генпрокурор України Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.
“Переатестація жодним чином не вплинула на роботу органів прокуратури — навпаки, тільки покращила ті процеси. Переатестація не була пов’язана з тим розглядом в апеляційному суді апеляції у справі щодо обрання запобіжного заходу щодо Юлії Кузьменко. Атестація тут ні до чого”, — сказав Рябошапка, відповідаючи на питання журналістів.
Нагадаємо, 24 грудня Київський апеляційний суд залишив дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.
Раніше Київський апеляційний суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.
Також у цій справі Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт.
Як повідомляв УНН, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.