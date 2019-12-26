Рябошапка: переатестація прокурорів не була пов’язана з розглядом в суді справи Кузьменко

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Переатестація прокурорів Генеральної прокуратури України не була пов’язана з розглядом в суді апеляції на запобіжний захід Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета. Про це під час брифінгу щодо початку роботи Офісу Генерального прокурора заявив Генпрокурор України Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.