Румынский Конституционный суд приказал ЦИК пересчитать голоса на выборах президента

Конституционный суд Румынии принял решение об обращении в Центральную избирательную комиссию для проверки и пересчета всех бюллетеней, включая действительные и недействительные, на выборах президента страны. Об этом сообщает Конституционный суд Румынии, передает УНН.

Детали

Сообщается, что 28 ноября 2024 года пленарное заседание Конституционного суда рассмотрело обращение одного из участников гонки Кристиана Тергеша об отмене выборов президента Румынии от 24 ноября 2024 года.

Суд постановил провести повторную проверку и пересчет всех бюллетеней, включая действительные и недействительные - говорится в сообщении.

Суд также объявил, что единогласно отклонил запрос еще одного кандидата Себастьяна Попеску об аннулировании выборов.

Дополнение

Кандидаты в президенты Себастьян Попеску и Кристиан Тергеш подали в Конституционный суд Румынии запросы об отмене результатов первого тура президентских выборов.

В своем иске Тергеш, получивший около 1% голосов на выборах, утверждал, что некоторые голоса за другого кандидата, выбывшего за неделю до выборов и поддержавшего Ласкони, были незаконно переданы другому кандидату.

Второй истец, Себастьян Константин Попеску, набравший 0,15% голосов, обвинил одного из победителей первого тура Келина Джорджеску в сокрытии источников финансирования своей кампании.

По итогам первого тура выборов, прошедшего 24 ноября, неожиданно для многих аналитиков одержал победу пророссийский политик, популярный тиктокер и ультраправый популист Келин Джорджеску – его поддержали почти 23% избирателей.

Во втором туре, который состоится 8 декабря, Джорджеску должен противостоять прозападной кандидатке Елене Ласкони.

Напомним

Национальный совет по телерадиовещанию Румынии просит Еврокомиссию расследовать деятельность Tik Tok из-за подозрений в манипуляции на президентских выборах. Платформу обвиняют в продвижении пророссийского кандидата Келина Джорджеску через фейковые аккаунты.

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