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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Румыния и Болгария получат полный доступ в Шенген: что изменится с 2025 года

Румыния и Болгария получат полный доступ в Шенген: что изменится с 2025 года

Киев  •  УНН

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Румыния и Болгария присоединятся к Шенгенской зоне по суше с января 2025 года. Это позволит странам избежать многомиллиардных экономических потерь и увеличить темпы роста.

Румыния и Болгария присоединятся к Шенгенской зоне с января 2025 года. Об этом сообщает Euractiv, передает УНН.

Детали

Это стало возможным после важной встречи, которая состоится в Венгрии на этой неделе, где министры внутренних дел Австрии, Румынии и Болгарии обсудят завершение процесса интеграции двух стран в безграничную зону Европы.

Обе страны уже являются частями Шенгенской зоны по воздуху и морю с марта этого года, после достижения частичного соглашения с Австрией. Однако вопрос сухопутных границ оставался нерешенным до 2024 года. По данным Румынского союза автоперевозчиков, на сухопутных границах с Венгрией и Болгарией образуются длинные очереди, что вызывает значительные задержки для водителей.

Экономические потери от ограниченного доступа к Шенгену значительны: Румыния оценивает свои ежегодные потери в 10 миллиардов евро, а Болгария - в 1 миллиард евро. Официальная позиция Европейской комиссии заключается в том, что обе страны уже выполнили необходимые условия для полноправного членства в Шенгенской зоне, однако процесс блокировался из-за сопротивления некоторых стран.

Встреча в пятницу станет ключевой для закрытия этого вопроса, а Румыния ожидает, что этот шаг будет способствовать экономическому росту. По прогнозам, вступление в Шенгенскую зону позволит Румынии увеличить годовой экономический рост.

Ряд стран Шенгенской зоны ввели контроль на границах - Reuters10 сент. 2024, 09:48 • 11700 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
shengenskaya-zonaШенгенская зона
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
bolgariyaБолгария
ruminiyaРумыния
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