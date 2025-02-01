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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Румынские власти разыскивают пятерых пропавших украинцев уже в течение 20 дней

Румынские власти разыскивают пятерых пропавших украинцев уже в течение 20 дней

Киев  •  УНН

 • 1753 просмотра

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Румынские спасатели ищут пять украинцев, которые пытались пересечь границу через горы Марамуреш. Поиски с использованием дронов были приостановлены после шести часов из-за отсутствия зацепок.

В Румынии разыскивают пятерых украинцев, которые стремились пересечь границу через горы и уже как 20 дней не выходят на связь. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, пятерых граждан Украины, разделенных на две группы, которые намеревались пересечь границу через горы, разыскивают румынские власти.

Для поиска пропавших горные спасатели из Марамуреша используют беспилотники и специальную программу. Поиски начались после того, как их семьи официально подали заявление, объяснив, что они не получали известий от своих родственников в течение 20 дней.

К сожалению, родственники не смогли предоставить никаких зацепок, которые могли бы помочь в этом поиске, лишь предположив, что разыскиваемые лица следовали определенными маршрутами, которые привели бы их в район пика Поп-Иван, что является одной из самых сложных и также опасных зон

- заявили в спасательной службе Марамуреша.

Поиски пропавших происходили с помощью беспилотников, но «после более чем шести часов они были прерваны» и возобновятся в случае дальнейшего появления хоть малейших зацепок в отношении двух групп пропавших мужчин. 

Напомним 

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Заблудились в горах возле границы: в Румынии спасли трех украинцев26.12.24, 07:59 • 14827 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧПНовости Мира
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