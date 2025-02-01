Румунська влада розшукує пʼятьох зниклих українців вже протягом 20 днів

У Румунії розшукують пʼятьох українців, які прагнули перетнути кордон через гори і вже як 20 днів не виходять на звʼязок. Про це повідомляє Digi24, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, п'ятьох громадян України, розділених на дві групи, які мали намір перетнути кордон через гори, розшукує румунська влада.

Для пошуку зниклих гірські рятувальники з Марамуреша використовують безпілотники та спеціальну програму. Пошуки почалися після того, як їхні сім'ї офіційно подали заяву, пояснивши, що вони не отримували звісток від своїх родичів протягом 20 днів.

На жаль, родичі не змогли надати жодних зачіпок, які могли б допомогти в цьому пошуку, лише припустивши, що розшукувані особи слідували певними маршрутами, які привели б їх до району піку Піп-Іван, що є однією з найскладніших і також найнебезпечніших зон - заявили в рятувальній службі Марамуреш.

Пошуки зниклих відбувалися за допомогою безпілотників, але "після більш ніж шести годин вони були перервані" і відновляться в разі подальшої появи хоч найменших зачіпок щодо двох груп зниклих чоловіків.

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