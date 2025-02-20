Руководство ЕС посетит Киев в третью годовщину вторжения рф
Киев • УНН
Президент Европейского совета Кошта и президент Еврокомиссии фон дер Ляйен посетят Киев 24 февраля. Визит приурочен к третьей годовщине полномасштабного вторжения рф для демонстрации поддержки Украины.
Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил о своем визите в Киев вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в третью годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля для демонстрации поддержки "героическому украинскому народу и демократически избранному Президенту Зеленскому", пишет УНН.
В понедельник, 24 февраля, исполняется третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Я решил по этому случаю быть в Киеве с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы подтвердить нашу поддержку героическому украинскому народу и демократически избранному президенту Зеленскому
Еврокомиссия планирует визит в Украину на следующей неделе - спикер17.02.25, 14:09 • 23653 просмотра