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Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке
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Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня
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"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня

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Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Руководство ЕС посетит Киев в третью годовщину вторжения рф

Руководство ЕС посетит Киев в третью годовщину вторжения рф

Киев  •  УНН

 • 5643 просмотра

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Президент Европейского совета Кошта и президент Еврокомиссии фон дер Ляйен посетят Киев 24 февраля. Визит приурочен к третьей годовщине полномасштабного вторжения рф для демонстрации поддержки Украины.

Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил о своем визите в Киев вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в третью годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля для демонстрации поддержки "героическому украинскому народу и демократически избранному Президенту Зеленскому", пишет УНН.

В понедельник, 24 февраля, исполняется третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Я решил по этому случаю быть в Киеве с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы подтвердить нашу поддержку героическому украинскому народу и демократически избранному президенту Зеленскому

- написал председатель Евросовета Антониу Кошта в X.

Еврокомиссия планирует визит в Украину на следующей неделе - спикер17.02.25, 14:09 • 23653 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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