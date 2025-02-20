Керівництво ЄС відвідає Київ у третю річницю вторгнення рф

Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив про свій візит до Києва разом з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у третю річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого для демонстрації підтримки "героїчному українському народу та демократично обраному Президенту Зеленському", пише УНН.

У понеділок, 24 лютого, виповнюється третя річниця повномасштабного вторгнення росії в Україну. Я вирішив з цієї нагоди бути в Києві з Урсулою фон дер Ляєн, щоб підтвердити нашу підтримку героїчному українському народу та демократично обраному президенту Зеленському - написав голова Євроради Антоніу Кошта у X.

Єврокомісія планує візит до України наступного тижня - речник