Керівництво ЄС відвідає Київ у третю річницю вторгнення рф
Київ • УНН
Президент Європейської ради Кошта та президентка Єврокомісії фон дер Ляєн відвідають Київ 24 лютого. Візит приурочений до третьої річниці повномасштабного вторгнення рф для демонстрації підтримки України.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив про свій візит до Києва разом з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у третю річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого для демонстрації підтримки "героїчному українському народу та демократично обраному Президенту Зеленському", пише УНН.
У понеділок, 24 лютого, виповнюється третя річниця повномасштабного вторгнення росії в Україну. Я вирішив з цієї нагоди бути в Києві з Урсулою фон дер Ляєн, щоб підтвердити нашу підтримку героїчному українському народу та демократично обраному президенту Зеленському
Єврокомісія планує візит до України наступного тижня - речник17.02.25, 14:09 • 23994 перегляди