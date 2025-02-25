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Рубио раскрыл, что планируется обсудить на дальнейших переговорах с рф

Рубио раскрыл, что планируется обсудить на дальнейших переговорах с рф

Киев  •  УНН

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости выяснить условия, при которых россия готова завершить войну. США планируют начать переговорный процесс с обеими сторонами конфликта.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что темой будущих переговоров между РФ и США должен стать вопрос об условиях, при которых москва готова пойти на завершение войны в Украине. Об этом Рубио заявил в комментарии Breitbart News, передает УНН.

Детали

«Трамп хочет положить конец человеческим страданиям, а не усилить или расширить их. Мы должны посадить их обоих за стол переговоров, начиная с россиян, поэтому мы встретились с ними на прошлой неделе, и основным вопросом этой встречи было: «Заинтересованы ли вы в прекращении этого конфликта или нет?» Многие люди не знают ответа на этот вопрос. Если вы поговорите с кем-то в Европе, они скажут вам, что Путин не заинтересован в прекращении войны. Они сказали, что будут, при соответствующих условиях. Мы не обсуждали, какие это условия. Итак, следующим шагом является встретиться с ними снова в какой-то момент, с нужной группой людей в комнате, и начать очерчивать, что нужно для России, чтобы остановить войну. И, очевидно, мы должны задать Украине тот же вопрос, потому что вы не можете остановить войну, если обе стороны не согласятся на это», - сказал Рубио.

Он отметил, что независимо от того, понадобятся ли на это дни, недели США начнет процесс переговоров с обеими сторонами.

Напомним,

Сообщалось, что через неделю после встречи министра иностранных дел россии сергея лаврова и госсекретаря сша марко рубио в эр-рияде дипломатические делегации обеих стран вновь встретятся для переговоров в столице саудовской аравии.

В МИДе рф заявили, что сегодня не участвуют во встрече в Эр-Рияде, о чем сообщили росСМИ на фоне сообщений, что дипломатические делегации США и России снова встретятся для переговоров в столице Саудовской Аравии.

Павел Башинский

Павел Башинский

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