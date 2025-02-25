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05:23 • 20958 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124117 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183533 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147882 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139266 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117577 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108148 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103009 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142783 перегляди

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Рубіо розкрив, що планується обговорити на подальших переговорах з рф

Рубіо розкрив, що планується обговорити на подальших переговорах з рф

Київ • УНН

 • 27554 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про необхідність з'ясувати умови, за яких росія готова завершити війну. США планують розпочати переговорний процес з обома сторонами конфлікту.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що темою майбутніх переговорів між рф та США має стати питання щодо умов, за яких москва готова піти на завершення війни в Україні. Про це Рубіо заявив в коментарі Breitbart News, передає УНН.

Деталі

"Трамп хоче покласти край людським стражданням, а не посилити чи розширити їх. Ми маємо посадити їх обох за стіл переговорів, починаючи з росіян, тому ми зустрілися з ними минулого тижня, і основним питанням цієї зустрічі було: "Чи зацікавлені ви в припиненні цього конфлікту чи ні?" Багато людей не знають відповіді на це запитання. Якщо ви поговорите з кимось у Європі, вони скажуть вам, що путін не зацікавлений у припиненні війни. Вони сказали, що будуть, за відповідних умов. Ми не обговорювали, які це умови. Отже, наступним кроком є ​​зустрітися з ними знову в якийсь момент, з потрібною групою людей у ​​кімнаті, і почати окреслювати, що потрібно для росії, щоб зупинити війну. І, очевидно, ми повинні поставити Україні те саме запитання, тому що ви не можете зупинити війну, якщо обидві сторони не погодяться на це", - сказав Рубіо.

Він зазначив, що незалежно від того, чи знадобляться на це дні, тижні США розпочне процес переговорів з обома сторонами.

Нагадаємо

Повідомлялося, що за тиждень після зустрічі міністра закордонних справ росії сергія лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо в Ер-Ріяді дипломатичні делегації обох країн знову зустрінуться для переговорів у столиці Саудівської Аравії.

У мзс рф заявили, що сьогодні не беруть участі у зустрічі в Ер-Ріяді, про що повідомили росЗМІ на тлі повідомлень, що дипломатичні делегації США та росії знову зустрінуться для переговорів у столиці Саудівської Аравії.

Павло Башинський

Павло Башинський

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