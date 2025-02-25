Рубіо розкрив, що планується обговорити на подальших переговорах з рф

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що темою майбутніх переговорів між рф та США має стати питання щодо умов, за яких москва готова піти на завершення війни в Україні. Про це Рубіо заявив в коментарі Breitbart News, передає УНН.

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"Трамп хоче покласти край людським стражданням, а не посилити чи розширити їх. Ми маємо посадити їх обох за стіл переговорів, починаючи з росіян, тому ми зустрілися з ними минулого тижня, і основним питанням цієї зустрічі було: "Чи зацікавлені ви в припиненні цього конфлікту чи ні?" Багато людей не знають відповіді на це запитання. Якщо ви поговорите з кимось у Європі, вони скажуть вам, що путін не зацікавлений у припиненні війни. Вони сказали, що будуть, за відповідних умов. Ми не обговорювали, які це умови. Отже, наступним кроком є ​​зустрітися з ними знову в якийсь момент, з потрібною групою людей у ​​кімнаті, і почати окреслювати, що потрібно для росії, щоб зупинити війну. І, очевидно, ми повинні поставити Україні те саме запитання, тому що ви не можете зупинити війну, якщо обидві сторони не погодяться на це", - сказав Рубіо.

Він зазначив, що незалежно від того, чи знадобляться на це дні, тижні США розпочне процес переговорів з обома сторонами.

Нагадаємо

Повідомлялося, що за тиждень після зустрічі міністра закордонних справ росії сергія лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо в Ер-Ріяді дипломатичні делегації обох країн знову зустрінуться для переговорів у столиці Саудівської Аравії.

У мзс рф заявили, що сьогодні не беруть участі у зустрічі в Ер-Ріяді, про що повідомили росЗМІ на тлі повідомлень, що дипломатичні делегації США та росії знову зустрінуться для переговорів у столиці Саудівської Аравії.