RSE наращивает производство: чешско-украинская компания выпускает до 30 когенерационных модулей ежемесячно

Эксклюзив
10:41 • 1842 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 13164 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 16826 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 15681 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 22737 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 18095 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 44360 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 88313 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 74124 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 83587 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводства 10 сентября, 02:37 • 24645 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты 10 сентября, 03:12 • 51779 просмотра
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый 05:17 • 16057 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны 06:04 • 22020 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словом 07:17 • 14920 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10:41 • 1858 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка 09:29 • 6084 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши 08:44 • 13179 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
08:33 • 16840 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан 9 сентября, 19:32 • 88318 просмотра
Дональд Туск
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Винницкая область
Житомирская область
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week 9 сентября, 07:45 • 57952 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений? 8 сентября, 15:39 • 53349 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков 8 сентября, 15:06 • 50577 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде 8 сентября, 06:53 • 119482 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном 7 сентября, 08:47 • 74570 просмотра
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136

RSE наращивает производство: чешско-украинская компания выпускает до 30 когенерационных модулей ежемесячно

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Чешско-украинская компания RSE, основанная украинскими инженерами в 2023 году, наращивает производственные мощности и уже вышла на темпы выпуска 24–30 когенерационных модулей ежемесячно.

RSE наращивает производство: чешско-украинская компания выпускает до 30 когенерационных модулей ежемесячно

Завод расположен в Брно, и около 40% комплектующих производятся непосредственно здесь, что позволяет компании уменьшить зависимость от поставщиков и ускорить производство.

По словам основателя компании Андрея Гриненко, именно стратегия опережающих закупок и локализация части производства в Чехии дали возможность RSE обогнать крупных европейских производителей. "Европейские компании были перегружены заказами международных фондов и доноров, тогда как мы смогли организовать процесс так, чтобы клиент получал оборудование в максимально короткие сроки", – объясняет он.

Ключевое преимущество RSE — скорость монтажа. Если у большинства производителей установка когенерационного модуля занимает месяцы, то RSE монтирует оборудование на 4,5 МВт всего за 12 дней. Это стало критическим для украинских компаний во время атак на энергетическую инфраструктуру, когда скорость развертывания автономных систем часто означала сохранение производства или целого города.

Среди клиентов RSE — "Эпицентр", "Фармак", МХП, UPG, "Укрзализныця", Харьковский метрополитен и более 150 предприятий. Использование когенерационных модулей позволяет им экономить 35–40% затрат на закупку электроэнергии, а возможность работы как в сети, так и в автономном режиме стала залогом стабильности даже в самые сложные периоды.

Компанию создали после того, как война разрушила несколько объектов "Клиар Энерджи" — предыдущего бизнеса Гриненко. "Когда централизованная система начала падать, мы поняли, что Украине нужно новое поколение оборудования: мобильное, гибкое, защищенное от рисков большой сети", – говорит он.

Сегодня RSE не только обеспечивает украинских клиентов, но и активно выходит на внешние рынки. По планам компании, до конца 2025 года будет установлено около 300 когенерационных модулей суммарной мощностью до 950 МВт, из которых 600 МВт — в Украине.

Лилия Подоляк

Электроэнергия
Украинская железная дорога
ПрАО МХП
Чешская Республика
Украина