RSE наращивает производство: чешско-украинская компания выпускает до 30 когенерационных модулей ежемесячно
Киев • УНН
Чешско-украинская компания RSE, основанная украинскими инженерами в 2023 году, наращивает производственные мощности и уже вышла на темпы выпуска 24–30 когенерационных модулей ежемесячно.
Завод расположен в Брно, и около 40% комплектующих производятся непосредственно здесь, что позволяет компании уменьшить зависимость от поставщиков и ускорить производство.
По словам основателя компании Андрея Гриненко, именно стратегия опережающих закупок и локализация части производства в Чехии дали возможность RSE обогнать крупных европейских производителей. "Европейские компании были перегружены заказами международных фондов и доноров, тогда как мы смогли организовать процесс так, чтобы клиент получал оборудование в максимально короткие сроки", – объясняет он.
Ключевое преимущество RSE — скорость монтажа. Если у большинства производителей установка когенерационного модуля занимает месяцы, то RSE монтирует оборудование на 4,5 МВт всего за 12 дней. Это стало критическим для украинских компаний во время атак на энергетическую инфраструктуру, когда скорость развертывания автономных систем часто означала сохранение производства или целого города.
Среди клиентов RSE — "Эпицентр", "Фармак", МХП, UPG, "Укрзализныця", Харьковский метрополитен и более 150 предприятий. Использование когенерационных модулей позволяет им экономить 35–40% затрат на закупку электроэнергии, а возможность работы как в сети, так и в автономном режиме стала залогом стабильности даже в самые сложные периоды.
Компанию создали после того, как война разрушила несколько объектов "Клиар Энерджи" — предыдущего бизнеса Гриненко. "Когда централизованная система начала падать, мы поняли, что Украине нужно новое поколение оборудования: мобильное, гибкое, защищенное от рисков большой сети", – говорит он.
Сегодня RSE не только обеспечивает украинских клиентов, но и активно выходит на внешние рынки. По планам компании, до конца 2025 года будет установлено около 300 когенерационных модулей суммарной мощностью до 950 МВт, из которых 600 МВт — в Украине.